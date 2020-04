Zarobljen nakon sudara: Rezali krov auta da bi izvukli mladića

Na cesti Žrnovnica-Srinjine tri mladića, survala su se s autom u provaliju dubine 15 do 20 metara. Jedan od njih, 21-godišnjak teško je ozlijeđen i sa ozljedama opasnim po život prevezen u splitsku bolnicu, dok su druga dvojica, 24 i 25-godišnjak prošla s lakšim ozljedama.

Mladići su u noći na nedjelju, oko pola sata iza ponoći, iz još neutvrđenih razloga sletjeli sa ceste u provaliju.

Naime, rezultati očevida još nisu dovršeni, i za sada je nepoznato tko je od njih trojice vozio i zašto je izgubio nadzor nad vozilom.

Nakon nesreće dvojica starijih mladića uspjeli su izaći iz auta, dok je mladić s teškim ozljedama ostao zarobljen u vozilu koje se prevrnulo na bok.

Vrlo brzo nakon nesreće na mjesto događaja stigli su vatrogasci koji su spustili u provaliju i izvukli nesretnog mladića:

- Radilo se o nepristupačnom terenu, pa smo se spustili do vozila koristeći alpinističku opremu. Jedna je osoba ostala prikliještena pa smo rezali lim, vrata i krov od auta kako bi ga izvukli. Tada smo unesrećenom također uz pomoć alpinističke opreme podigli do ceste. Druga dva mladića iako natučeni uspjeli su se nekako poeti do ceste, rekli su nam iz DVD-a Žrnovnica.

U intervenciji su uz tri vozila i šest vatrogasaca DVD-a Žrnovnica sudjelovali i pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Split, i to sa dva vozila i šest vatrogasaca.