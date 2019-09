Zašto Donald Trump sluša naredbe iz Saudijske Arabije?

Nakon što su napadnuta saudijska naftna postrojenja, jemenski pobunjenici Houthiji su preuzeli odgovornost za napad, američki predsjednik Donald Trump ponosno je izjavio da je spreman uzvratiti udarac. Nakon toga obećao je da će pričekati Saudijsku Arabiju da mu kažu kako će nastaviti dalje. Kako piše The New York Times, Trumpova poruka preko Twittera otkrila je koliko on sluša mišljenje saudijske kraljevske obitelji, a i otvorila je novu lavinu kritika da samo sluša naredbe iz Rijada dok istovremeno zanemaruje sva međunarodna pravila. Teško je i zamisliti da bi Trump nekoj članici NATO-a ili Europske unije dao takvu slobodu u upravljanju američkim vojnim odgovorom na napad. Aktualnom američkom predsjedniku su Saudijci uvijek bili nekako posebni. Njihovu važnost za američko gospodarstvo često je stavljao ispred svih drugih prioriteta, piše Express.

"Pogodilo me je, ne samo što je pogrešno dopustiti Saudijskoj Arabiji da upravlja našom vanjskom politikom, već i to što naš predsjednik ne vidi kako ga to čini submisivnim", kazao je Tom Malinowski, parlamentarac iz New Jerseyja i bivši pomoćnik američkog ministra vanjskih poslova. "Napad je velika stvara. Pogađa ne samo saudijske interese, ali mi moramo raditi što je najbolje za nas i prepoznati da oni imaju snažnu sklonost nekim drugim odgovorima i da imaju druge interese", nastavio je Malinowski. Od napada su se redale optužbe da su Iranci lansirali krstareće projektile, pa da su projektili poletjeli iz Bagdada, ali još nije jasno tko je odgovoran.

Amerikanci su odavno kritizirali brojne predsjednike da najviše štite saudijske interese, još tamo od Georgea Busha starijeg i prvog zaljevskog rata. Arabija je, naime, platila SAD-u 16 milijardi dolara što je oko četvrtine ukupnog troška oslobođenja Kuvajta koji je platio otprilike jednako toliko. A kritike nisu dolazile samo iz jedne stranke što se pokazalo i nakon što su procurili dokumenti ministra obrane Roberta Gatesa. On je služio i pod Obamom i pod Bushem mlađim. Francuskom ministru vanjskih poslova 2010. godine kazao je da su Saudijci spremni na borbu protiv Irana "do zadnjeg Amerikanca". AP je još prošle godine napisao kako je s Trumpom tijekom 90-ih dok mu je "prijetio osobni bankrot i pokušavao je skupiti gotovinu", Saudijski princ, milijarder, sklopio multi milijunski dogovor, uključujući i onaj za kupnju jahte nazvane Princess. Saudijci odsjedaju u njegovim hotelima i na takav način dolazi i do nekih poslova, iako PolitiFact izvještava kako Trumpova organizacija, kako se čini, ne posjeduje nekretnine ili ne ulaže u kraljevstvo. Jedno od rijetkih ratnih humanitarnih katastrofa oko kojih se slaže skoro cijeli svijet, rat je u Jemenu, u kojem je činjenica da, neovisno o uzrocima rata, saudijski avioni masovno razaraju okupljališta civila, umire se od gladi, bolesti. Svako toliko rat princa prijestolonasljednika Mohammeda bin Salmana teško osuđuju EU, SAD, UN, pa i istočnije. Vehabijsko kraljevstvo tradicionalno gaji jednu od najgorih razina ljudskih prava u svijetu, nikada nije objašnjena veza Rijada s napadom al-Kaide i Osame bin Ladena na SAD...

Stvari su kulminirale s mesarskim ubojstvom novinara koji je imao američki azil u saudijskom konzulatu u Istanbulu. Svijet je ostao šokiran, možda i ne toliko brutalnošću, koliko suludom drskošću. Objašnjavajući fenomen toga da Rijad do sada još nikada nije platio za svoje zločine, čak niti kad je oteo libanonskog premijera, Washington Post angažirao je svoje čak troje top-istraživačkih novinara za skinuti krinku s lobističke priče Saudijaca po Washingtonu. U ožujku ove godine de facto vladar Saudijske Arabije Mohammed bin Salman spremao se posjetiti SAD baš u vrijeme kad je Kongres odlučivao o rezoluciji UN-a o osudi Rijada zbog "najveće humanitarne katastrofe u svijetu" u Jemenu. Iako se činilo da će Kongres stati uz UN, točno u satima kad je princ prijestolonasljednik doputovao u SAD, to se ipak nije dogodilo. Washington Post je doznao da je nekoliko dana ranije saudijski veleposlanik u SAD-u oko sebe okupio troje savjetnika, redom bivših senatora i predsjedničkih suradnika iz obiju američkih parlamentarnih stranaka. I to tako funkcionira desetljećima; u prvom redu preko milijuna dolara iz Saudijske Arabije koji idu na račune lobista, odvjetničkih tvrtki, utjecajnih analitičarskih think-tankova i – tvrtki za proizvodnju oružja.

2017. Saudijci su lobistima i konzultantima isplatili više nego trostruko u odnosu na prethodnu godinu, navodi WP. A to se poklapa sa sve gorim žrtvama u Jemenu i sve gorom osudom saudijskih i UAE bombardiranja te uništene zemlje. S ubojstvom Jamala Khashoggija, iako saudijskog disidenta, zapravo američkog novinara, i to kolumnista Washington Posta, stvari su zaoštrene do krajnosti. Dok se Rijad još blamirao skakanjem s jednog na drugo objašnjenja što se dogodilo u konzulatu, u što otvoreno baš nitko u svijetu nije vjerovao, Donald Trump je govorio da nema govora o sankcijama. Zbog biznisa, dakako. Pa su na njega skočili čak i Republikanci. Ostalo je upamćeno da je njegov zet Jared Kushner, u prvim tjednima administracije Trumpa, putovao u Rijad uspostaviti vrlo srdačne, i unosne, odnose. Imao se na što osloniti, na desetljeća u kojima je Rijad agresivno šarmirao "opinion leaders", kako piše WP, neizravno ukazujući i na ljude iz mainstream medija.

Među najutjecajnijim ljudima iz Rijada koji su se u cilju širenja lijepe slike režima Saudijske Arabije u nekom trenutku zaputili u Washington, bio je general Ahmed al-Assiri, čovjek kojega je princ najurio nakon ubojstva novinara u Istanbulu, očito pod izgovorom da je on za to kriv, ne princ. Prošle godine ljudi iz saudijskog veleposlanstva čak su nudili nekima od glavnih ljudi iz redakcija CNN-a i Fox Newsa i najbolje ulaznice za Super Bowl i čarter avionske karte. I tako su podilaženjem sitnim interesima, ponekad nudeći i velike svote novca, Saudijci potiho preuzeli neviđen utjecaj u Americi.