Zašto je ubijen Željko Š.: 'Ne vjerujem da je Anđelko ubio brata, imao je koristi od njega'

Ne mogu vjerovati da bi on ubio brata. On je imao koristi od toga što je brinuo za njega, dobivao je određenu naknadu. Zna da bi je izgubio, komentirao je jedan od susjeda Anđelka Š. (56), kojega je policija uhitila zbog sumnje da je prije nešto više od dvije godine ubio bolesnog i teško pokretnog brata Željka Š. (51) iz Kutine. Željkov nestanak policiji je prijavio upravo Anđelko. On je brinuo za teško bolesnog brata te su živjeli zajedno u istom domaćinstvu.