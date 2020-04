Zašto karantena baš u hotelu čiji je vlasnik donator Kolinde?

Karantena za one koji trebaju biti u samoizolaciji u Zagrebu više nije u gradskom hotelu Tomislavov dom, nego je preseljena u privatni Hotel "I" na zagrebačkom Laništu. Ta odluka izazvala je pitanja zašto se koriste za karantenu privatni,a ne gradski objekti. Još nije poznato koliko novca treba platiti privatnom vlasniku.

Redatelj Dario Juričan upitao je premijera Andreja Plenkovića je li zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću dozvolio premještaj karantene jer je vlasnik i donator HDZ-a i zašto je karantena u privatnom objektu kada je nedaleko od njega i objekt u vlasništvu Zagreba?

"Načelnik civilne zaštite grada Zagreba Milan Bandić prvo je, znajući za sve okolnosti oko Tomislavca donio odluku i potrošio stotine tisuća kuna za preuređenje Tomislavca u karantenu, da bi se prije neki dan predomislio i donio odluku da se karantena iz Tomislavca prebaci pajdama u privatni hotel I. Odluku rezača etiketa blagoslovio je Plenkoviću vaš Nacionalni stožer.

Vlasnik hotela I g. Mate Usorac je inače imao optužnicu za malverzacije u Industrogradnji koja je, na sreću, pala na sudu. Mnogo puta se do sada dogodilo da DORH proganja najveće hrvatske domoljube, kakav g. Usorac kao nositelj Tuđmanovog odlikovanja Reda hrvatskog trolista, jamačno je! Kao čovjek koji zna dobro uložiti g. Usorac je 2019. preko tvrtke koja upravlja hotelom (Metropolis Tours) financirao kampanju Kolinde Grabar Kitarović. Ja sam uvjeren da bi mu Kolinda Grabar Kitarović nosila kolače kao i Bandiću. Nego, premijeru Plenkoviću, zašto li je ono preseljena karantena u privatni hotel I kad je 300 metara od hotela I hostel Arena u vlasništvu Zagrebačkog holdinga? - objavio je Dario Juričan.

Odgovor Grada Zagreba

Grad Zagreb je sinoć poslao opsežno priopćenje u kojem je obrazložilo zašto je preseljena karantena, ali odgovora na Juričanova pitanja i nisu dali. Nisu objavili niti cijenu.

Pravdaju se da je Tomislavov dom na Sljemenu previše dislociran, nije bio popunjen, te nije bilo isplativo imati dva objekta za karantenu. Njihovo priopćenje donosimo u cijelosti.

"Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske mobilizirao je za potrebe karantene objekt Tomislavov dom Zagrebačkog holdinga za područje Grada Zagreba. Dnevno je u objektu bilo smješteno između 9 i 15 osoba. Prvi su korisnici, osobe s mjerom samoizolacije, smješteni u objekt 8. ožujka 2020. S obzirom na dislociranost objekta, prijevoz osoba s rješenjem za smještaj u karantenu odrađivao je Crveni križ Zagreb, a temeljem odluke Stožera civilne zaštite Grada Zagreba, prijevoz i organizaciju rada djelatnika Tomislavovog doma specijalni prijevoz ZET-a, a medicinski nadzor Nastavni zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar. Troškovi osoba smještenih u karantenu pokrivaju se iz Državnog proračuna.

Na prijedlog isprva Ureda za upravljanje u hitnim situacijama Grada Zagreba, a potom i Stožera civilne zaštite Grada Zagreba, nalog za mobilizaciju karantene u Hotelu „I“ izdao je Stožer civilne zaštite MUP-a RH dana 22. ožujka 2020., i to za osobe zaražene COVID-19 virusom, ali s blažim simptomima i lakšom kliničkom slikom pacijenata. No, s obzirom da su nacionalne epidemiološke službe zauzele stav da neće hospitalizirati takve bolesnike, unatoč mobilizaciji u taj objekt nije primljen niti jedan pacijent. Objekt je uoči formiranja prijedloga obišao tim predstavnika NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ te Crvenog križa Zagreb.

Kada je postalo jasno da se kapaciteti mobiliziranog Hotela „I“ neće konzumirati te da je organizacija rada u Tomislavovom domu za svega 10-ak korisnika karantene neracionalna, timovi NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ i Crvenoga križa Zagreb predložili su Stožeru civilne zaštite Grada Zagreba da od Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske zatraži demobilizaciju Tomislavovog doma i prenamjenu Hotela „I“ u karantenu. Isti je prijedlog Stožer civilne zaštite Grada Zagreba i prihvatio te ga uputio nacionalnom Stožeru. Kao razlog preseljenja navedena je potreba što efikasnijeg djelovanja svih žurnih i operativnih službi koje djeluju na sprječavanju širenja COVID-19 virusa.

Predstavnici NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ i Crvenoga križa Zagreb na Stožeru civilne zaštite Grada Zagreba obrazložili su neprikladnost daljnjeg korištenje Tomislavovog doma zbog:

- prostorne dislociranosti,

- poteškoća u dolasku osoblja koje radi u karanteni,

- poteškoća u prijemu i otpustu korisnika (koje ponovno treba prevesti na traženu lokaciju),

- smanjenosti brzine reakcije svih žurnih službi, ali i dugog vremena prijevoza osoba koje imaju nalog za samoizolaciju.

Također napominjemo da je Hotel „I“ kao karantena odabran i zbog smještaja osoba kojima je propisana mjera samoizolacije, a čije nekretnine nisu sigurne za stanovanje nakon potresa u Zagrebu. Osobe kojima je propisana mjera samoizolacije ne mogu biti smještene u Prihvatnom centru za žrtve potresa u Cvjetnom naselju. Naime, temeljem Naloga za mobilizaciju Ravnateljstva CZ MUP-a RH od 22. ožujka 2020. mobilizacija je izvršena za potrebe izvršavanja uspostave karantene u provedbi mjera zaštite zdravlja od CORONA-19 te za boravak i osiguranje prehrane osoba čije nekretnine nakon potresa nisu sigurne za stanovanje.

Također ističemo da Hotel „I“ ima znatno veće kapacitete od Hotela Tomislavov dom. Jednako tako, sve osobe u karanteni nadzirat će kao i do sada nadležna epidemiološka služba NZJZ „Dr. Andrija Štampar“

Temeljem Naloga za mobilizaciju financijska sredstva osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu, a radi se o stvarno nastalim troškovima djelovanja mobiliziranog hotela i pripadajućih djelatnika.

Trenutno se u karanteni Hotela „I“ nalazi 9 osoba" – priopćili su iz Grada Zagreba.