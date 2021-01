Bilo je mnogo prilika kad je Kolinda Grabar Kitarović mogla pokazati onaj svoj slavni "srednji prst" Donaldu Trumpu.

Onaj koji je nedavno pokazala Miroslavu Škori i Nini Raspudiću.

Mogla je to učiniti kad je Donald Trump vrijeđao i ponižavao žene, jer na to je bivša hrvatska predsjednica navodno jako osjetljiva. Mogla je to učiniti kad je udarao po manjinama, po medijima, po političkim protivnicima, kad je hvalio rasiste i relativizirao nasilje. No ona na sve to nije posebno osjetljiva.

Mogla je to učiniti kad se Trump svađao sa čelnicima Europske unije i koketirao sa svim svjetskim diktatorima. Ali to ju također nije mučilo.

Mogla je pokazati srednji prst kad je Trumpova administracija zatvarala migrante u logore, odvajala djecu od obitelji, držala djecu u nemogućim uvjetima. To bi je barem moglo pogoditi na ljudskoj razini. Ali nije.

Državni udar

A nije Kolinda pokazala srednji prst Trumpu čak ni sad kad je predsjednik na odlasku izazvao državni udar u Washingtonu, kad je želio srušiti rezultat izbora, udariti na demokraciju i američke institucije. Čak ni sad kad mu je cijeli demokratski svijet pokazao srednji prst.

No bivša hrvatska predsjednica ni sad to nije učinila u sinoćnjem intervjuu na Novoj TV, gdje je komentirala događaje u Washingtonu, uključujući i novi zahtjev za opozivom Donalda Trumpa.

Umjesto toga, Kolinda Grabar Kitarović citirala je američkog republikanskog kongresnika koji je izjavio da je opoziv "osvetoljubiv politički potez" i da je "poništen prvi amandman, znači sloboda govora". Ne samo da ga nije osudila, već ga je neizravno i obranila.

Očaravajući pogledi

Naravno, sada više nije bitno što bivša predsjednica RH misli o svom, uskoro bivšem američkom kolegi s kojim je izmjenjivala očaravajuće poglede i srdačne zagrljaje pred kamerama. Ona će pasti u zaborav, baš kao i on.

Ali je svejedno znakovito.

I dok je logično zbog čega se Kolinda nije distancirala od Trumpa dok je bio u poziciji moći - da se razumijemo, ne zbog hrvatsko-američkih odnosa, već zbog njezine diplomatske karijere - ipak nije jasno zašto to nije učinila sad kad su postale jasne posljedice Trumpove politike i retorike.

Zašto su Škoro i Raspudić zaslužili srednji prst, a Trump nije?

Sramotila Hrvatsku

Svojim koketiranjem, pa i ulagivanjem Trumpu Kolinda Grabar Kitarović pogurnula je svoju državu u naručje političara čija je temeljna intencija bila razmontiranje demokratskog nasljeđa, slabljenje globalnih institucija i preslagivanje svjetskog poretka u koji je Hrvatska uključena.

Nije bitno je li sramotila sebe, ali je zato sramotila Hrvatsku.

Jučer je propustila priliku distancirati se od Trumpa koji joj čak više nije ni potreban, pokazujući sada, neopterećena karijerizmom i oportunizmom, da zapravo dijeli njegove vrijednosti. To je bila i njezina politika.

Nažalost, Trumpovo nasljeđe ostaje usađeno u redove svih onih šovinista, nacionalista, kriptofašista, antidemokrata, protivnika međunarodnih institucija koji rastu, bujaju i jačaju u hrvatskoj demokraciji. Trump je bio njihov uzor i uzdanica, baš kao što je to i Vladimir Putin.

I kao što je to bila i Kolinda Grabar Kitarović.

Kojoj su hrvatski birači, srećom, pokazali "srednji prst".