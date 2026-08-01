Savezi i dalje neće morati objaviti račune kojima su trošili novac privatnih sponzora. I tu ostaje rupa da se u velikim savezima opet pojavi neki novi Pavlek...
KOMENTIRA: IVAN PANDŽIĆ PLUS+
Zašto nas prave ludima? Kako je moguće da se državni novac uredno troši, a ispare milijuni?
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Zašto nas prave ludima! Kako sve može biti čisto u potrošnji državnog novca ako je Vedran Pavlek izvukao 30 milijuna eura? To je najčešće pitanje koje sam čuo zadnja četiri mjeseca otkako je je otvorena istraga u Skijaškom savezu. Slično je i s drugim, pa i posljednjim uhićenjem. HOO i Ministarstvo turizma radili su kontrole kako je Skijaški savez trošio državni novac i zaključili da je sve čisto. Je li to moguće? Jeste. I u tome jest bit Pavlekove dugogodišnje financijske igranke.
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