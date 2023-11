Zašto se Bulj ne buni protiv bespravne gradnje u Istri? Jer se na tome ne gradi kampanja

Dok Miro Bulj najavljuje oružane straže za obranu “nezaštićenog naroda” od migranata koje naziva teroristima, dok saborski zastupnici zovu vojsku na granicu, podižu žicu i dižu paniku od provale stranaca na naš teritorij, u Istri dvoje Nijemaca uživa u okupaciji hrvatskog zemljišta. “Oduvijek smo sanjali da ćemo biti vlasnici jednog takvog zemljišta. To je genijalno”, pohvalila se njemačka državljanka Sylvia televizijskoj ekipi ZDF-a uživajući u komadu istarske obale na kojoj su izgradili drvenu terasu s pogledom na more i najavili kako kreću u gradnju kuće. Sve to, naravno, bespravno.