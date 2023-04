'Zašto se šefica DORH-a Šipek uopće bavi službenom Škodom? To ne bi trebao biti njen posao'

Ovo je nešto što se u ozbiljnim državama ne događa na ovaj način, pogotovo se ne događa javno. Ovo je javno pranje nekakvog prljavog veša u državnom odvjetništvu, što mislim da nikome ne treba i za državno odvjetništvo i ovu zemlju - dobro nije, rekao je Ljubo Pavasović Visković komentirajući razrješenje ravnateljice Uskoka Vanje Marušić i njezin sukob s glavnom državnom odvjetnicom Zlatom Hrvoj Šipek za Novu Tv.

Podsjetimo, šefica USKOK-a Vanja Marušić odstupila je kad se ispostavilo kako nije službeno prijavila da je njezin tjelohranitelj prije godinu dana razbio službenu Škodu Superb koja nije imala kasko pa je šteta iznosila sto tisuća kuna. Iako prema svemu sudeći tjelohranitelj nije koristio automobil u privatne svrhe i nije bio u alkoholiziranom stanju, već je do nesreće došlo nakon što je odvezao dijete u vrtić i krenuo prema Vanji Marušić da bi ju prevezao na posao, bivšoj ravnateljici USKOK-a glavna državna odvjetnica zamjerila je što je o nesreći saznala iz anonimnog maila.

Marušić nije postupila po zakonu i prijavila događaj Ministarstvu pravosuđa iako je njezin vozač skrivio sudar i to priznao. Potom bi uslijedio Disciplinski postupak protiv vozača. K tome, trebela je pokrenuti i postupak nadoknade štete od vozača pa onda Ministarstvo odlučuje nadoknađuje li se šteta ili ne. Marušić nije učinila ništa od navedenog. Time je praktički zaštitila svog vozača i tjelohranitelja od postupka za tešku povredu službene dužnosti, ali i eventualnog plaćanja štete.

- Ako je netko prekršio zakon, makar on bio i na mjestu ravnateljice Uskoka, onda treba za to odgovarati. Mene još uvijek nitko nije uvjerio niti sam jasno čuo koju je to zakonsku odredbu kolegica Marušić prekršila i bilo bi jako dobro za DORH da se kaže koji je članak kojeg propisa prekršen, s kojom je namjerom prekršen, pa da znamo na čemu smo - je li ovo nekakav igrokaz za javnost ili je to doista nešto supstancijalno - rekao je Pavasović za Novu Tv i nastavio:

- DORH funkcionira tako da je Marušić sada zamjenica glavne državne odvjetnice i ona ne može samostalno istupati u javnosti. Ona ne može sazvati tiskovnu konferenciju i reći koji su razlozi, što je napravila i što nije napravila. Ona jednostavno to ne smije napraviti.

Po Pavasoviću, problem između Hrvoj Šipek i Marušić je očit.

- Ja sam sretan što tiskovne konferencije nema jer bi to bila još jedna blamaža DORH-a, a bojim se da je ovo što se sada događa posijano na toj tiskovnoj konferenciji, kada je došlo do očitog razmimoilaženja dviju ključnih osoba DORH-a. Bizarno je da bi o trivijalnoj stvari kao što je prekršaj u prometu i šteta na vozilu ravnateljica Uskoka, ona trebala izvještavati glavnu državnu odvjetnicu. Ako je potrebno izvještavati o takvim sitnim stvarima, onda je jasno zašto se DORH gubi u nekakvim nepotrebnim istraživanjima i nepotrebnim stvarima jer to nije posao kojim bi se glavna državna odvjetnica trebala baviti - smatra odvjetnik.

