Zašto stati samo na avionima? Dajte i nosač, rakete i satelite

Nekome je palo na pamet pretvoriti moja žuganja s Fejsa u svakodnevne crtice na portalu. Nazvao sam ih 'Bolje da mučim' i uskoro ćemo saznati je li to istina...

<p>Trebaju nam borbeni avioni. Njih dvanaest, i to sad. Odmah. Bez čekanja, bez otezanja. </p><p>Ali zašto stati samo na dvanaest?</p><p>Zašto ne 24? Ili 36? Daj 48, kad već kupujemo. Nije beg cicija.</p><p>Ali zašto stati na avionima? Zašto ne bismo kupili i nosač aviona? Imamo more, zar ne? Imat ćemo i avione, zar ne? Logično je da nabavimo i jedan krasan nosač, odmah sad. Onaj kao u Top Gunu. </p><p>Ne. Noviji. Skuplji. Sad. Odmah. </p><p>A opet, ako imamo avione i nosač, red bi bio i da imamo rakete. I to one prave, velike, svemirske, kakve ima Elon Musk. Ili NASA.</p><p>Ajde, daj i koju raketu, da ne bi kasnije bilo i ovo i ono. </p><p>Mogu nabrajati do preksutra, grabeći iz bizarnog u bizarnije, ali ni tad mi vjerojatno neće biti jasna logika iza nabave borbenih aviona u aktualnim uvjetima. Jest, MIG-ovi su očajne olupine. Jest, avioni su dozlaboga skupi. Jest, moramo nabaviti nove ako već ne želimo da nam netko treći čuva nebo.</p><p>Ali zašto sad? </p><p>Već se valjda desetljećima najavljuje šoping krilatih zaštitnika, a mi se, nakon onog fijaska s Izraelom, za novu kupovinu odlučujemo, eto, baš sad. Ne moramo ih, valjda, odmah platiti jer iz Vlade kažu da se još trebaju dogovoriti uvjeti i rok otplate, ali do kraja godine bismo trebali odlučiti čiju ponudu ćemo prihvatiti.</p><p>Do kraja godine u kojoj je potres razvalio glavni grad i čija obnova će koštati milijarde. Do kraja godine koju je poharala korona i čije ekonomske posljedice već počinjemo osjećati i osjećat ćemo ih vjerojatno još dugo vremena. </p><p>Tijekom kojeg ćemo otplaćivati i te skupocjene avione.</p><p>Koje smo već mogli imati.</p><p>Znaš što, dodaj ti još par satelita uz one rakete, nek se nađe.</p><p>Više crtica ovog autora pročitajte <a href="https://www.24sata.hr/trazi?query=boljedamu%C4%8Dim" target="_blank">OVDJE</a></p>