Zašto Viktoru Orbanu smeta što Mađarska nema naše more: 'Puno je igara oko ruskog plina'

Oni koji imaju more i luke mogu donijeti naftu na tankerima. Da nam nisu uzeli more, i mi bismo imali luke, izjavio je to mađarski premije Viktor Orban referirajući se na hrvatsku obalu čiji su dijelovi bili u sastavu Ugarske. Pozadina Orbanove izjave protivljenje je europskom embargu na uvoz ruske nafte, zbog čega je Mađarsku u ponedjeljak posjetila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.