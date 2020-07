Zastupnica SDSS-a ispričala svoj doživljaj Oluje: Imala sam tek 8 godina, nije slutilo na dobro...

Danas, 25 godina poslije ova djevojčica iz kolone stoji pred vama. Imam samo jednu želju, gradimo društvo slobode, gradimo zajedničku budućnost, ispričala je u Saboru Anja Šimpraga

<p>Zastupnica SDSS-a <strong>Anja Šimpraga</strong> je u Saboru ispričala svoj doživljaj Oluje, kao djevojčice iz kolone. </p><p>- Posljednjih dana svi pričaju o Oluji bez obzira jesu li proživjeli te ratne strahote ili su ih tek promatrali. Svake godine dijete progovori u meni, sjećanje djevojčice iz kolone - rekla je Šimpraga koja je u vrijeme Oluje imala osam godina. </p><p>- Svake godine u ovo vrijeme, dijete progovara u meni. Sjećanje jedne djevojčice iz kolone. Tog 4. kolovoza 1995. imala sam točno osam godina. Najednom i nebo je promijenilo boju. Sparina je otežavala disanje, nije slutilo na dobro. S ruksakom za drugi razred osnovne škole bila sam spremna za put, put koji nije imao ime, put koji je vodio tko zna gdje. Od Knina, do Petrovačke ceste, preko Banje Luke, a otuda bez stajanja do Srbije. Kolona je bila duga, zvuk traktora i plač okruživali su nas. Posljednje komadiće kruha podijelila sam s rodbinom, a taj miris me je pratio - rekla je. </p><p>- Najednom i nebo je promijenilo boju. Nije slutilo na dobro. S ruksakom bila sam spremna na put koji je vodio tko zna gdje - rekla je i dodala da su nju i njezinu obitelj htjeli na granici sa Srbijom poslati u Niš. Ona je na to počela plakati, a na granici su ipak popustili i poslali su ih u Beograd. </p><p>- Možda su dječje suze presudile - poručila je. </p><p>U Knin su se vratili 1999. godine. </p><p>- Znala sam da su i moji vršnjaci Hrvati s druge strane prošli patnju, strah i morali ići putem gdje nije bio njihov dom. Ali sam znala da će ta ista djece s jedne i druge strane jednom sjesti za isti stol - rekla je Šimpraga i dodala kako uvijek pati mali čovjek. </p><p>- Danas, 25 godina poslije ova djevojčica iz kolone stoji pred vama. Imam samo jednu želju, gradimo društvo slobode, gradimo zajedničku budućnost - poručila je. </p><p>Nakon njezinog izlaganja javila se <strong>Karolina Vidović Krišto</strong> iz Domovinskog pokreta i rekla kako je Šimpraga povrijedila poslovnik. </p><p>- U Hrvatskoj i u Hrvatskom saboru službeni jezik je hrvatski. Nije tačno nego točno, nije august, nego kolovoz - rekla je Vidović Krišto koja je trčala u sabornicu da uloži prigovor. </p><p>No, i sama je dobila opomenu od potpredsjednika Sabora Željka Reinera koji je ocijenio da je ona zloupotrijebila institut povrede poslovnika. </p>