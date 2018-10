Zastupnici si predložili mini godišnji prije 'velikog' odmora

U tijeku je sjednica Predsjedništva Sabora na kojoj je predložen mini godišnji od 12 dana koji bi počeo nakon sutrašnje sjednice. To je razljutilo Mostovog Božu Petrova koji je otišao sa sjednice jer smatra da je to sramotno s obzirom na to da će zastupnici uskoro na jednomjesečni zimski odmor, a tek su se vratili s dvomjesečnog ljetnog odmora.

- Zastupnici imaju 90 točaka dnevnog reda za proći - rekao je zgroženi Petrov. Naime, Jandroković je rekao da stanku predlažu kako bi zastupnici mogli ići na teren, a Petrov ističe da imaju četiri dana u tjednu da idu na teren, ponedjeljak, utorak, subotu i nedjelju, a ta tri dana što provode u Saboru, dvorana je i tako gotovo uvijek poluprazna.