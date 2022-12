Zastupnici su mimo plaća 2022. nabili trošak od 8,35 milijuna kn, rekorder je Hajduković...

Za putovanja na posao, ali i službena putovanja, dnevnice, hotele, avion, stanarinu, režije, cestarine, naknade za odvojeni život koje plaćamo saborskim zastupnicima u 2022. godini izdvojili smo ukupno 8,35 milijuna kuna, vidljivo je iz troškova objavljenih na službenoj stranci Sabora. No nije riječ o konačnim troškovima budući da nisu još svi obračunati. U prikazani trošak nisu uključene plaće 151 saborskog zastupnika, koje prosječno iznose 15.000 kuna mjesečno.

Rekorder po potrošnji je Socijaldemokrat Domagoj Hajduković čiji troškovi u ovoj godini od 1. siječnja do 28. prosinca iznose 267.639 kuna. Spomenuti zastupnik puno putuje jer predsjednik je Odbora za europske poslove, član Odbora za vanjsku politiku te Odbora za međuparlamentarnu suradnju, ali i izaslanstva Sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe. Najviše novca otišlo je za avionske karte i to u iznosu od 105.620 kuna, na hotel 52.411 kuna dok na dnevnice otpada 24.575 kuna. Za stanarinu Socijaldemokratu izdvojeno je 32.700 kuna te za režije dodatnih 3693 kune. On ima pravo i na naknadu za odvojeni život za koju je ove godine izdvojeno 7.696 kuna. Za korištenje auta otišlo je 26.880 kuna, a na troškove cestarina otpada 5.734 kune.

Drugo mjesto po troškovima drži HDZ-ov Davor Ivo Stier čiji troškovi iznose 175.255 kuna, a treći na ljestvici po potrošnji je također HDZ-ovac Hrvoje Šimić čiji troškovi iznose 157.025 kuna. U kategoriji s potrošenih preko sto tisuća kuna u ovoj godini su iz redova Socijaldemokrata Katica Glamuzina s troškovima od 153.733 kune, HDZ-ov Marko Pavić sa 149.697 kuna, Socijaldemokrat Matko Kuzmanić čiji trošak u ovoj godini iznosi 137.452 kune, HDZ-ov Nevenko Barbarić s potrošenih 134.056 kuna, Mostov Božo Petrov s troškom u iznosu od 125.707 kuna. Jedini polaznik ratne škole među zastupnicima Ante Bačić poznatiji kao Baćo u ovoj godini nabio je trošak od 121.284 kune, a nešto slabiji od njega je SDP-ov Branko Grčić čiji trošak iznosi 121.189 kuna. Iza njega po visini troškova slijedi Socijaldemokrat Franko Vidović s troškom od 120.083 kune.

U ovoj kategoriji još su HDZ-ovi Gari Cappelli, Jure Brkan, Luka Brčić, Zdravka Bušić, Branka Juričev Martinčev, Andro Krstulović Opara, Grozdana Perić, Ante Sanader, Radoje Vidović, Socijaldemokrat Erik Fabijanić, HSU-ov Silvano Hrelja, zastupnica nacionalne manjine Ermina Lekaj Prljaskaj, IDS-ova Katarina Nemet i HDS-ov Hrvoje Zekanović.

U ovoj godini saborski zastupnici na plenarnim zasjedanjima odradili su 122 dana. Raspravili su 391 točku dnevnoga reda i donijeli 180 zakona, a njih 54 je usklađeno sa EU. Tijekom plenarnih rasprava, zastupnici su se za riječ javili više od 17.968 puta, najviše za repliku, a izrečeno im je ukupno 1.925 stegovnih mjera.

