Saborski su zastupnici u ovoj godini, bez plaća, potrošili 6,8 milijuna kuna, pokazuje pregled troškova od 1. siječnja do 21. prosinca 2021. koji je Hrvatski sabor objavio na svojim internetskim stranicama.

Slično kao prethodnih godina, najviše je potrošeno na korištenje osobnih automobila za službene svrhe (2,8 milijuna), te za najam stanova (1,9 milijuna).

Sabor snosi zastupnicima troškove za kilometražu koju za dolazak na sjednice prijeđu vlastitim automobilom i za cestarinu ili im isplaćuje naknadu za dolazak u Zagreb i povratak kući. Snosi im i troškove službenih ili unajmljenih stanova do 2500 kuna i režija do 500 kuna za zastupnike sa prebivalištem udaljenim više od 50 kilometara od Zagreba.

Na plenarne sjednice zastupnici mogu doći i javnim prijevozom uz refundiranje troškova, no rijetki se na to odlučuju. Od njih 151, u 2021. godini na to se odlučilo samo njih devet što je Sabor koštalo nešto manje od 29.900 kuna.

Za odvojeni život zastupnicima je isplaćeno nešto manje od 710 tisuća kuna. Zastupnik za odvojeni život ima naknadu od tisuću kuna mjesečno koju ne prima kad Sabor ne zasjeda.

Na cestarine ove godine je otišlo 482 tisuće kuna, za putovanja avionom 253 tisuće kuna, za režije u stanovima koje zastupnici koriste 211 tisuća kuna, za smještaj u hotelima 172 tisuće, za službene stanove 153 tisuće kuna, a za dnevnice nešto manje od 90 tisuća kuna.

Za ostale troškove koji uključuju troškove taksija, parkinga, vinjeta ali i laboratorijskih usluga testiranja na covid-19 potrošeno je nešto manje od 16 tisuća kuna.

Najviše je, nešto manje od 137 tisuća kuna, potrošio Domagoj Hajduković (Socijaldemokrati) kojem su troškove diktirale dužnosti koje obnaša, članstvo u radnih tijela koja podrazumijevaju česta inozemna putovanja. Troškovi zrakoplova iznose mu nešto manje od 21 tisuću kuna a hotela 17,5 tisuća kuna.

Očekivano, najveće troškove imali su i zastupnici koji su najudaljeniji od Zagreba. Tako je Nevenko Barbarić (HDZ) koji na sjednice putuju iz Bosne i Hercegovine potrošio 132 tisuće kuna. Slijedi Mostov Božo Petrov (115 tisuća kuna) koji putuje iz Metkovića, te socijaldemokrati Katica Glamuzina i Matko Kuzmanić iz Splita (po 112 tisuća kuna).

U kategoriji više od 100 tisuća kuna troškova nalaze se još zastupnici Ante Sanader (HDZ), Franko Vidović (Socijaldemokrati) , Radoje Vidović (HDZ) , Hrvoje Zekanović (Suverenisti), Ante Bačić (HDZ) , te Branko Grčić (SDP), mahom Dalmatinci.

S druge strane, 40-ak zastupnika nije, mimo plaće, imalo drugih troškova, uglavnom se radi o zastupnicima s prebivalištem u Zagrebu i okolici.

Građani se Saboru obraćali znatno više nego lani

Hrvatskom saboru građani su se ove godine obraćali znatno više nego prošle - mlade su najviše zanimala gospodarska pitanja i obrazovanje, a starije dnevno- političke i zdravstvene teme.

U upitima građana dominiraju socijalne teme i statusna te pitanja koja se tiču zdravstvene i epidemiološke situacije, posebice ona vezana uz koronavirus, zabilježila je Služba za građane koja svakodnevno komunicira s građanima, najviše telefonski i putem elektroničke pošte.

Od siječnja do prosinca Službi se, putem web obrasca ili elektroničkom poštom, javilo 1446 građana ili gotovo upola više u odnosu na 2020. kada je to učinilo 'samo' 974 građana.

Ove se godine zamjetno veći broj građana Saboru obraćao raznim komentarima, sugestijama i pritužbama.

Građane ljuti kad se Sabor ne prenosi na HRT-u

U onima o radu Sabora, najviše su se prituživali na nedovoljan broj zastupnika na plenarnim sjednicama, a često su se prituživali i zbog nemogućnosti da saborske sjednice neometano prate u izravnom prijenosu na javnoj televiziji (HRT 4).

Mali broj zastupnika u Sabornici građane smeta oduvijek, no treba napomenuti da su epidemiološke mjere, uvedene posljednje dvije godine zbog covida, reducirale broj zastupnika u Sabornici, a dio njih razmjestile u druge dvorane koje su prosječnom gledatelju najčešće nevidljive.

Građane je smetalo i kad se prijenos plenarne sjednice prekidao drugim informativnim sadržajima primjerice konferencijama za medije, prijenosima drugih događaja i slično.

Osjetno povećanje upita primjećuje se i u rubrici Pitajte zastupnika koje Služba samo administrira, lani ih je bilo 111, ove godine 166.

Koji je sadržaj tih upita i kojim su zastupnicima bili namijenjeni, Služba ne navodi, a nema ni povratnu informaciju jesu li zastupnici na koje su upiti bili adresirani na njih odgovorili.

Služba za građane navodi da joj se podjednako obraćaju muškarci i žene, mladi i stariji. Mlade najviše zanimaju gospodarska pitanja i obrazovanje, dok su stariji zainteresiraniji za dnevno-političke i zdravstvene teme.