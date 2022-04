Zastupnički dom SAD-a podržao je legalizaciju marihuane, no prolazak u Senatu vrlo upitan

No malo je vjerojatno da će ta mjera proći i u Senatu.

Prošao je s 220 glasova za i 204 protiv, a podržalo ga je nekoliko republikanaca.

Zakon o ponovnom ulaganju i uklanjanju mogućnosti marihuane (MORE), kojega je promovirao njujorški demokratski zastupnik Jerrold Nadler, uklanja marihuanu s popisa kontroliranih supstanci i ukida kazne za pojedince koji je uzgajaju, distribuiraju ili posjeduju.

No zakon MORE morat će dobiti 60 glasova u podijeljenom Senatu prije nego što dođe za stol predsjednika Joea Bidena da ga potpiše, a to se smatra malo vjerojatnim s obzirom na izostanak republikanske potpore toj mjeri.

Zakonom bi se "okončala desetljeća neuspjele i nepravedne politike u vezi marihuane", rekao je demokratski zastupnik Ed Perlmutter u četvrtak u Zastupničkom domu prije glasanja.

Dodao je da prijedlog zakona ne prisiljava nijednu saveznu državu da legalizira marihuanu.

Korisnici marihuane i tvrtke koje je prodaju suočavaju se s kompliciranom pravnom zbrkom u SAD-u gdje ju je 37 država legaliziralo u nekom obliku - u rekreativne ili medicinske svrhe, dok je 13 još uvijek u potpunosti zabranjuje.

S obzirom da savezni zakon klasificira kanabis kao ilegalnu drogu bez medicinske uporabe, istraživači su vrlo ograničeni u načinu na koji mogu proučavati drogu i njezine učinke, što otežava donošenje politika.

Poduzeća s kanabisom uglavnom su blokirana u američkom bankarskom sustavu zbog savezne zabrane.

Legalizaciju marihuane podržava većina Amerikanaca: anketa koju je proveo Pew Research Center 2021. godine pokazala je da se 91 posto njih slaže da bi se trebala dopustiti medicinska ili rekreativna uporaba marihuane.

Najčitaniji članci