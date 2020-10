Video je objavio i uz sljede\u0107i status na Facebooku:

<p>Ne smiju prestati pružati uslugu odvožnje biootpada, a prestali su od petka. Ne smiju ga miješati s komunalnim otpadom i odlagati na Jakuševac, a to rade. Ne smiju biootpad držati u kontejnerima na parkiralištu, a to rade, kaže zagrebački nezavisni gradski zastupnik <strong>Renato Petek. </strong></p><h2>Pogledajte video: Gdje su tone biootpada?</h2><p>On je objavio i video na kojem tvrdi da se vidi kako je biootpad u petak ukrcan u kontejnere koji su odvezeni i ostavljeni na parkingu Servisno operativnog centra Čistoće na Jakuševcu. To je samo dio snimke.</p><p>Objavio je i noćnu snimku na kojoj tvrdi se vidi da je su u isti kamion istresen i miješani biootpad i komunalni. </p><p>- Tvrtka iz Križevaca koja je preuzimala biootpad je prestala to raditi prije mjesec dana. Vozili su biootpad na kompostane Zrinjevca, ali je inspekcija zatvorila najveću kompostanu na Jakuševcu zbog toga. Sada više nemaju gdje, pa je dio zakopavan zajedno s miješanim. Dio je u kontejnerima, a od petka do danas se biootpad više ne odvozi - tvrdi Petek.</p><p>Video je objavio i uz sljedeći status na Facebooku:</p><p>"<em>Čistoća je u petak prestala pružati uslugu odvoza biootpada. Film pojašnjava gdje je prikupljeni otpad od četvrtka, no ostaje nepoznanica gdje su završile stotine tona otpada prikupljenih proteklih tjedana? Naime, privatni oporabitelj iz Križevaca prestao je preuzimati biootpad iz Zagreba prije nekoliko tjedana. Kompostana Zrinjevca na Jakuševcu je danima zatvorena od strane Državnog inspektorata zbog kršenja zakona. Čistoća obustavom odvoza biootpada opet krši zakon. Gradskim odlagalištem otpada Jakuševec Prudinec upravljaju tvrtke “kumova”, Tigra Milana Penave i Eko-flor plus, Petra Pripuza</em>"</p><p>Poslali smo upit zagrebačkoj Čistoći o videu i tvrdnjama Peteka pisanim putem jer su nas tako zamolili. Njihov odgovor ćemo objaviti čim ga pošalju.</p>