Zategnuti vođa: Sredio si je vrat i lice, no čelo mu odaje godine...

'Može se vidjeti kako je Biden ‘sredio’ i vrat i lice, ali na čelu se mogu vidjeti njegove prave godine. To će morati rješavati botoksom', objasnio je dr. Glumičić

<p>Novi predsjednik SAD-a u posljednjih je nekoliko godina napravio operacije pomlađivanja, odnosno popularni facelifting, to je bez sumnje činjenica, rekao nam je to jedan od vodećih estetskih kirurga u Hrvatskoj, prim. dr. Siniša Glumičić.</p><p>Naime, izbliza se s obje strane lica bivšeg potpredsjednika mogu vidjeti veliki okomiti ožiljci koji počinju na vrhu vanjske strane njegova ušnoga kanala.</p><p>- Kod ljudi koji imaju kratku kosu ovakvi se ožiljci mogu vidjeti. No moram naglasiti da je malo i nespretno napravljeno, nije u potpunosti profesionalno, pa su ti ožiljci vidljiviji golim okom. Po meni bio trebao ići na korekcije - rekao je dr. Glumičić i naglasio da su zadnjih godina ovakvi zahvati postali uobičajeni i za muškarce, pogotovo u SAD-u.</p><p>- Može se vidjeti kako je Biden ‘sredio’ i vrat i lice, ali na čelu se mogu vidjeti njegove prave godine. To će morati rješavati botoksom. Osim toga, sigurno je presadio kosu, to se može vidjeti usporedbom starijih i sadašnjih Bidenovih fotografija - objasnio je dr. Glumičić. Razlozi operacija, kaže dr. Glumičić, su višeslojni.</p><p>- Najčešći razlog odlučivanja na zahvate pomlađivanja je kad fizički izgled ne prati unutarnji osjećaj. Jednostavno se ljudi osjećaju mlađe, pa žele tako i izgledati. A što se tiče Joea Bidena, moramo imati na umu i njegove obiteljske tragedije. On je izgubio ženu i kćer, a nedavno i sina. To zaista može utjecati i na fizički izgled, pa kad se ljudi psihički oporave isto žele i za fizičko stanje - kaže dr. Glumičić te nastavlja:</p><p>- A i kandidat za predsjednika SAD-a mora izgledati privlačno i dobro, to isto nije zanemarivo. Iako je on postao najstariji predsjednik SAD-a, izgleda barem 15-20 godina mlađi upravo zbog tih zahvata - nadodao je dr. Glumičić i naglasio da kod Donalda Trumpa ne vidi znakove operativnih zahvata nego kozmetičke, što se vidi već i na njegovoj narančastoj koži. Što se tiče cijena, one variraju o lokaciji.</p><p>- Na istočnoj i zapadnoj obali SAD-a u kvalitetnim klinikama cijena faceliftinga je između 30.000 i 40.000 dolara, a u unutrašnjosti zemlje oko 15.000 dolara, u Hrvatskoj je cijena oko 3500 eura - objasnio je dr. Glumičić i dodao da u hrvatskoj politici nema puno slučajeva operativnih zahvata, barem javnih.</p><p>- Kod naših političara nisam uočio operativne zahvate, jedini javni slučaj su uši Tonina Picule. No kod botoksa i hijaluronske kiseline je već drugačija priča, to se podosta koristi i tu nema ničega loše, to je postalo normalno i ja ne vidim ništa loše ni u tome niti u estetskim zahvatima. Ljudi trebaju izgledati onako kako se osjećaju - zaključio je dr. Glumičić.</p><p>Joe Biden bi službeno trebao biti potvrđen u prosincu, a inauguracija bi trebala biti u siječnju. </p>