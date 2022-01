Općinsko državno odvjetništvo u Pazinu je ispitalo 67-godišnjeg muškarca zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela protupravnog oduzimanja slobode, neovlaštenog zvučnog snimanja i prisluškivanja, neovlaštenog slikovnog snimanja, nametljivog ponašanja i prijetnje, izvijestili su na stranicama DORH-a.

Naime, postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni 67-godišnjak početkom prosinca 2021. godine i 6. siječnja 2022., u jednom gradu i jednom mjestu na području Istre, vezao 22-godišnju djevojku protivno njezine volje za volan vozila u kojem su bili, i istovremeno joj prijetio ubojstvom, a u jednom je trenutku izvadio i pištolj, piše RTL.

Također, sumnja se da je muškarac tijekom studenog i prosinca 2021. godine postavio uređaje za snimanje slike i zvuka u stanu u kojem oštećenica stanuje te ju tako neovlašteno snimao i slikao.

Kada mu je rekla da ne želi imati ništa više s njim, on bi dolazio do njenog stana i njenog radnog mjesta te ju je učestalo zvao i slao joj poruke. To njegovo ponašanje kod žene je izazvalo osjećaj straha i tjeskobe, navodi se nadalje u priopćenju.

Županijski sud u Puli je 11. siječnja 2022. prihvatio prijedlog ovog državnog odvjetništva i osumnjičeniku odredio istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i opasnosti od utjecaja na sudionike kaznenog postupka.