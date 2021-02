Nakon što se već par dana vrti afera o cijepljenju preko reda, prvo s rektorom Borasom i njegovom suprugom, potom Lukom Burilovićem, te još nekih ljudi, na Facebooku se oglasio Vili Beroš. Još jednom je osudio cijepljenje na štetu drugih i pozvao da se slučajevi istraže. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

Planom cijepljenja protiv covid-19, kojeg je usvojila hrvatska Vlada, osigurano je svakom punoljetnom građaninu naše zemlje besplatno cjepivo, te je određeno koje skupine građana imaju prednost u cijepljenju. Nositelj programa cijepljenja je Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a za provedbu su zaduženi županijski zavodi za javno zdravstvo te za Grad Zagreb Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, koji su dužni voditi računa o poštivanju redoslijeda cijepljenja.

Sva opravdana odstupanja od utvrđenih prioriteta potrebno je obrazložiti, kao što su to bili slučajevi cijepljenja u Sisačko-moslavačkoj županiji poslije potresa u zaštiti zdravlja osoba koje su se tamo nalazile u to vrijeme. No, svi slučajevi prekorednog cijepljenja, poput onih koji se ovih dana navode u medijima, zaslužuju najoštrije osude, posebno ako je time netko od građana zakinut za svoje pravo.

Ministarstvo zdravstva zatražit će da se ispitaju svi takvi slučajevi, a od svih onih koji su zaduženi za provedbu cijepljenja da se pridržavaju utvrđenih prioriteta. Svi oni pojedinci koji su iskoristili pravo cijepljenja na štetu drugih morat će se suočiti s moralnom odgovornošću pred hrvatskom javnošću.