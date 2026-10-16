Zatrpali su Facebook Torcide: Gadljivo nacističko orgijanje neprijatelja Hajduka. Budale!

Umjesto o tome kako je Hajduk napokon ostvario veliku europsku pobjedu i podsjetio na slavne dane kluba, danas se govori o Torcidi. Njezin uvod u utakmicu zasjenio je ono što se dogodilo na terenu i posramio Split i Hrvatsku. Veličanje Adolfa Hitlera, vrijeđanje Židova i zazivanje holokausta izazvali su osude predsjednika, premijera, predsjednika Sabora, oporbe i nevladinih udruga.

Što o svemu misli dio Hajdukovih navijača, vidi se i u komentarima na stranici Torcida Split – koreografije:

– Zar ste tolike budale da vičete o Adolfu i logorima? Zar želite da Hajduka izbace iz svih natjecanja?

– Obična napušena rulja. Niste vi nikakvi navijači, sramota ste za klub.

– Gadljivo nacističko orgijanje neprijatelja Hajduka i Splita.

– Da je pročitati koju knjigu u životu, pogledati koji dokumentarac, naučiti nešto, izdignuti barem pogled iz blata...

– Kakve junačine! Fuj!

– To je to fantastično stanje nacije o kojem je govorio anemični.

– A di je bila boja?! Otkad smo mi grobari? Pretužno...

- Ajme majko, čija su ovo dica...

Neki su od komentara...

Pokretanje videa... VIDEO Prve snimke uhićenja zbog sramote u Splitu, jedan od torcidaša vikao: 'Leđa me bole' | Video: Dalmatinski portal

Inače, splitska policija u petak je počela uhićivati osobe koje se sumnjiči da su tijekom Torcidina kortea u četvrtak poslijepodne skandirale antisemitske parole i veličale nacizam. Prema neslužbenim informacijama, identificirano je najmanje desetak osoba. Provodi se kriminalističko istraživanje zbog sumnje na javno poticanje na nasilje i mržnju.

Reagirala je i pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter, poručivši da javne osude moraju pratiti sudski postupci i sankcije.

Snimke iz Splita obišle su i strane medije. Kako prenosi HRT, nizozemski, britanski i izraelski mediji izvještavaju o antisemitskim ispadima, nacističkim povicima i lijesu s natpisom „Ajax” na čelu povorke. Hajdukova pobjeda tako je i izvan Hrvatske ostala u sjeni navijačke sramote.