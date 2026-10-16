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Komentari 8
'OTKAD SMO MI GROBARI?'

Zatrpali su Facebook Torcide: Gadljivo nacističko orgijanje neprijatelja Hajduka. Budale!

Piše 24sata,
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Zatrpali su Facebook Torcide: Gadljivo nacističko orgijanje neprijatelja Hajduka. Budale!
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Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Istinski navijači Hajduka ogorčeni su ponašanjem Torcide, koja je uvod u utakmicu pretvorila u nacističko orgijanje splitskim ulicama. Stranice na društvenim mrežama povezane s navijačkom skupinom prepune su osuđujućih komentara.

Umjesto o tome kako je Hajduk napokon ostvario veliku europsku pobjedu i podsjetio na slavne dane kluba, danas se govori o Torcidi. Njezin uvod u utakmicu zasjenio je ono što se dogodilo na terenu i posramio Split i Hrvatsku. Veličanje Adolfa Hitlera, vrijeđanje Židova i zazivanje holokausta izazvali su osude predsjednika, premijera, predsjednika Sabora, oporbe i nevladinih udruga.

Zbog bakljade prekinuta utakmica između Hajduka i Ajaxa
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Što o svemu misli dio Hajdukovih navijača, vidi se i u komentarima na stranici Torcida Split – koreografije:

– Zar ste tolike budale da vičete o Adolfu i logorima? Zar želite da Hajduka izbace iz svih natjecanja?

– Obična napušena rulja. Niste vi nikakvi navijači, sramota ste za klub.

– Gadljivo nacističko orgijanje neprijatelja Hajduka i Splita.

– Da je pročitati koju knjigu u životu, pogledati koji dokumentarac, naučiti nešto, izdignuti barem pogled iz blata...

– Kakve junačine! Fuj!

– To je to fantastično stanje nacije o kojem je govorio anemični.

– A di je bila boja?! Otkad smo mi grobari? Pretužno...

- Ajme majko, čija su ovo dica...

Neki su od komentara...

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Prve snimke uhićenja zbog sramote u Splitu, jedan od torcidaša vikao: 'Leđa me bole' VIDEO
Prve snimke uhićenja zbog sramote u Splitu, jedan od torcidaša vikao: 'Leđa me bole' | Video: Dalmatinski portal

Inače, splitska policija u petak je počela uhićivati osobe koje se sumnjiči da su tijekom Torcidina kortea u četvrtak poslijepodne skandirale antisemitske parole i veličale nacizam. Prema neslužbenim informacijama, identificirano je najmanje desetak osoba. Provodi se kriminalističko istraživanje zbog sumnje na javno poticanje na nasilje i mržnju.

Reagirala je i pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter, poručivši da javne osude moraju pratiti sudski postupci i sankcije.

Snimke iz Splita obišle su i strane medije. Kako prenosi HRT, nizozemski, britanski i izraelski mediji izvještavaju o antisemitskim ispadima, nacističkim povicima i lijesu s natpisom „Ajax” na čelu povorke. Hajdukova pobjeda tako je i izvan Hrvatske ostala u sjeni navijačke sramote.

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Komentari 8
VIDEO Prve snimke uhićenja zbog sramote u Splitu, jedan od torcidaša vikao: 'Leđa me bole'
VELIČANJE NACIZMA

VIDEO Prve snimke uhićenja zbog sramote u Splitu, jedan od torcidaša vikao: 'Leđa me bole'

U Splitu su se dogodile sramotne scene tijekom utakmice Hajduka i Ajaxa, kada su navijači skandirali ime Adolfa Hitlera, što je potaknulo policijsku akciju privođenja osumnjičenih.
Tko je jedan od vođa sramotnog kortea u Splitu? Koketiranje s nacizmom i borac za 'braću'...
SRAMOTA TORCIDE

Tko je jedan od vođa sramotnog kortea u Splitu? Koketiranje s nacizmom i borac za 'braću'...

Njegova politička orijentacija nikad nije bila tajna. Još 2007. predovio je povorku torcidaša odjevenih u crne majice s natpisom “Hajduk Jugend”, što je izravno aludiranje na “Hitlerjugend”, jedna od simbola Trećeg Reicha.
Policija privodi huligane nakon nacističkih povika u Splitu, nižu se osude na sramotu Torcide
UŽIVO

Policija privodi huligane nakon nacističkih povika u Splitu, nižu se osude na sramotu Torcide

O ovom skandalu izvijestili su i strani mediji iz Nizozemske, Poljske i susjednih zemalja

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