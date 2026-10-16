Istinski navijači Hajduka ogorčeni su ponašanjem Torcide, koja je uvod u utakmicu pretvorila u nacističko orgijanje splitskim ulicama. Stranice na društvenim mrežama povezane s navijačkom skupinom prepune su osuđujućih komentara.
Zatrpali su Facebook Torcide: Gadljivo nacističko orgijanje neprijatelja Hajduka. Budale!
Umjesto o tome kako je Hajduk napokon ostvario veliku europsku pobjedu i podsjetio na slavne dane kluba, danas se govori o Torcidi. Njezin uvod u utakmicu zasjenio je ono što se dogodilo na terenu i posramio Split i Hrvatsku. Veličanje Adolfa Hitlera, vrijeđanje Židova i zazivanje holokausta izazvali su osude predsjednika, premijera, predsjednika Sabora, oporbe i nevladinih udruga.
Što o svemu misli dio Hajdukovih navijača, vidi se i u komentarima na stranici Torcida Split – koreografije:
– Zar ste tolike budale da vičete o Adolfu i logorima? Zar želite da Hajduka izbace iz svih natjecanja?
– Obična napušena rulja. Niste vi nikakvi navijači, sramota ste za klub.
– Gadljivo nacističko orgijanje neprijatelja Hajduka i Splita.
– Da je pročitati koju knjigu u životu, pogledati koji dokumentarac, naučiti nešto, izdignuti barem pogled iz blata...
– Kakve junačine! Fuj!
– To je to fantastično stanje nacije o kojem je govorio anemični.
– A di je bila boja?! Otkad smo mi grobari? Pretužno...
- Ajme majko, čija su ovo dica...
Neki su od komentara...
Pokretanje videa...
Inače, splitska policija u petak je počela uhićivati osobe koje se sumnjiči da su tijekom Torcidina kortea u četvrtak poslijepodne skandirale antisemitske parole i veličale nacizam. Prema neslužbenim informacijama, identificirano je najmanje desetak osoba. Provodi se kriminalističko istraživanje zbog sumnje na javno poticanje na nasilje i mržnju.
Reagirala je i pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter, poručivši da javne osude moraju pratiti sudski postupci i sankcije.
Snimke iz Splita obišle su i strane medije. Kako prenosi HRT, nizozemski, britanski i izraelski mediji izvještavaju o antisemitskim ispadima, nacističkim povicima i lijesu s natpisom „Ajax” na čelu povorke. Hajdukova pobjeda tako je i izvan Hrvatske ostala u sjeni navijačke sramote.
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