Zatrudnjela je s 11 godina, a otac djeteta je bio njezin brat

Tressa Middleton je bila jedna od najmlađih majki u Velikoj Britaniji. Ostala je trudna s 11 godina, a rodila je s 12. Njezina je majka bila ovisnica o drogi i alkoholu.

- Ponašala sam se kao da imam dvadeset godina, a imala sam samo devet. Počela sam piti, drogirati se, družiti sa starijima - kaže Tressa. Brat ju je počeo seksualno zlostavljati kada je imala sedam godina, a silovao ju je kada je ima 11. On je tada imao 15. To je bilo 2006. godine, a Tressu su tada prisilili da bebu dade na posvajanje. Tressa i njezin partner Darren Young (31) su danas roditelji. Imaju kćer, koja se rodila u listopadu prošle godine.

Foto: Katielee Arrowsmith / SWNS.com

- Arihannu jako volim no htjela bih da upozna svoju sestru. Govorim joj već sada da ima sestru i to joj nikada neće biti tajna. Nadam se i da će se one upoznati jednog dana - rekla je novinarima Tressa u veljači.

Tressa je nakon što je rodila s 12 godina čak dvije godine tajila tko je otac. S 14 godina se slomila i rekla socijalnoj radnici da je otac djeteta njezin brat Jason. Nakon što je DNK pokazao da je to istina, Jason je 2009. godine osuđen na četiri godine zatvora. Tressa je svoju kćer zadnji puta vidjela kada je dijete bilo staro tri godine. Nakon toga joj je smjela slati samo pisma.

- To mi je bilo jako teško i pala sam u depresiju. Počela sam piti i drogirati se. No danas sam čista i izgradila sam novi život s Darrenom - kaže Tressa. Godine 2012. je bila drugi put trudna no pobacila je. Samo tri dana kasnije majka joj je umrla od upale pluća.

- Izgubila sam dijete i majku u istom tjednu. To mi je teško palo. Žao mi je što moja majka nikada neće upoznati Arihannu. Znam da bi bila ponosna na nju - kaže Tressa.