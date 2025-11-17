Zatvara se uskoro najveći sud u Hrvatskoj: Odgađaju se ročišta

Problemi za "pravdu". Zagrebačka Palača pravde, sjedište najvećeg suda u Hrvatskoj, ovih će dana, kako piše portal Teleskop, biti zatvorena jer je procijenjeno da je postala opasna za gotovo 2000 zaposlenika i stranaka koje svakodnevno dolaze u najveći općinski sud u državi. Odgađaju se do daljnjega i sva zakazana ročišta.

Problem su gipsane ploče teške i do nekoliko kilograma koje su već padale sa stropa i puka je sreća što do sada nitko nije ozlijeđen. U Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije potvrđuju da postoji problem s gipsanim pločama te navode kako ministar Damir Habijan ovih dana vodi razgovore o sanaciji, ali još uvijek nisu definirani svi detalji.

"Tek treba vidjeti kada bi se sud zatvarao, u kojem obujmu, na koliko dugo. Ministarstvo kontinuirano razgovara sa Sudom i ovih dana očekujemo neko konkretnije rješenje i preciznije daljnje korake", kažu u Ministarstvu pravosuđa.

Nisu potvrdili informaciju Teleskopa po kojoj će zgrada suda ostati zatvorena najmanje dva tjedna, a moguće i dulje, "jer statičari upozoravaju da je moguć pad gipsanih ploča teških i do nekoliko kilograma".

Foto: Davor Puklavec/24sata

Izvori sa suda za Teleskop su izjavili kako je situacija alarmantna "jer su stručnjaci zaključili da radovi na petom katu uzrokuju vibracije koje mogu prouzročiti pad ploča na trećem katu".

- To znači da su ploče na susjednom katu u još većoj opasnosti i da su zaista ugrožavale sigurnost i živote svih koji su dolazili na sud. Zbog toga je donesena odluka da se skinu sve gipsane ploče, kojih ima nekoliko stotina, te da se postavi zaštita kako bi sud mogao ponovno sigurno raditi - navodi portal.

Foto: Davor Puklavec/24sata

Prenose izjavu zaposlenika suda koji podsjeća kako zaposlenici upozoravaju godinama da je zgrada opasna po život te da je svako odgađanje sanacije moglo završiti tragedijom. Podsjećaju kako su 2022. godine u istoj zgradi izvođeni radovi, a sud je sve vrijeme normalno radio.

- Suci su održavali ročišta, stranke su dolazile, a nitko nije prekinuo rad unatoč ozbiljnim rizicima. Tek sada, nakon najnovijeg incidenta, postavlja se pitanje kome je palo na pamet dopuštati građevinske zahvate dok tisuće ljudi svakodnevno prolaze opasnim hodnicima i sudnicama - kaže sugovornik Teleskopa i podsjeća kako je tadašnji ministar pravosuđa Ivan Malenica obilazio radove s kacigom i prslukom, "dok su suci, službenici, stranke i odvjetnici ‘normalno‘ dolazili na posao".