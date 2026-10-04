Većina glasačkih mjesta na kojima su birači u Bosni i Hercegovini u nedjelju birali vlast za naredne četiri godine zatvorena je u 19 sati, a glasanje je produženo samo na onim mjestima na kojima je bilo kašnjenja pri otvaranju ili gdje su birači još čekali u redovima.
Zatvorena biračka mjesta u BiH, čekaju se prvi rezultati
Prema trenutačno dostupnim informacijama kojima raspolaže portal Vecernji.ba, kandidatkinja HDZ-a BiH za hrvatsku članicu Predsjedništva BiH Darijana Filipović nalazi se u vodstvu ispred Zdenka Lučića i Slavena Kovačevića.
Ovi opći izbori specifični su po uvođenju novih tehnologija koje uključuju biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Vlasti su tehnologiju uvele kako bi izborni proces učinile što transparentnijim. Iako su skeneri ujutro izazvali manja kašnjenja pri otvaranju nekih biračkih mjesta, nadležni su brzo riješili tehničke probleme.
Zbog skeniranja listića izborne komisije očekuju prve neslužbene rezultate već oko 20 sati. Građani ove godine biraju nove članove Predsjedništva BiH, predstavnike u državnom i entitetskim parlamentima te predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske. Za ukupno 518 mandata natječe se više od sedam tisuća kandidata.
Kada je riječ o većim gradovima, u Banjoj Luci je glasalo do 17 sati 40,47 posto birača, u Bijeljini 36,94 posto, a u Doboju 36,51 posto. Zenica bilježi 31,19 posto, dok su Tuzla i Prijedor na oko 28 posto. Kanton Sarajevo, koji čini devet općina, bilježi izlaznost od 30,54 posto, pri čemu općina Trnovo prednjači s gotovo 45 posto.
Izbori su, prema ocjenama iz Središnjeg izbornog povjerenstva BiH (SIP), protekli bez većih poteškoća, a primjena novih tehnologija pri identifikaciji birača i utvrđivanju rezultata glasanja pokazala se uspješnom.
Izbore je ipak obilježio manji odaziv birača nego prije četiri godine a do 18 sati svoje je glasačko pravo iskoristilo oko 36 posto od 3,4 milijuna registriranih birača odnosno njih nešto više od 1,25 milijuna.
U Federaciji BiH pri tom je izlaznost bila oko 30 posto dok je u Republici Srpskoj glasalo oko 37 posto registriranih birača.
Prve preliminarne rezultate glasanja SIP planira objaviti oko 20 sati a potpuniji bi trebali biti poznati tijekom večeri odnosno do ponoći.