MANJA IZLAZNOST

Izbori su, prema ocjenama iz Središnjeg izbornog povjerenstva BiH (SIP), protekli bez većih poteškoća, a primjena novih tehnologija pri identifikaciji birača i utvrđivanju rezultata glasanja pokazala se uspješnom.

Izbore je ipak obilježio manji odaziv birača nego prije četiri godine a do 18 sati svoje je glasačko pravo iskoristilo oko 36 posto od 3,4 milijuna registriranih birača odnosno njih nešto više od 1,25 milijuna.

U Federaciji BiH pri tom je izlaznost bila oko 30 posto dok je u Republici Srpskoj glasalo oko 37 posto registriranih birača.

Prve preliminarne rezultate glasanja SIP planira objaviti oko 20 sati a potpuniji bi trebali biti poznati tijekom večeri odnosno do ponoći.