Zapečatili cvjećarnicu zbog 10 kuna: 'Nije ni htio uzeti račun'

U utorak negdje oko 13 sati Carinski ured u Koprivnici je zapečatio vrata Cvjetnog studija Kala po rješenju koje su donijeli dva dana ranije. Vrata cvjećarnice su zatvorena na 15 dana zbog poreznog prekršaja – kažu kako nije izdan račun od 10 kuna.

Naime, 6. rujna oko 17,30 sati u Kalu je došao muškarac i zatražio jedan cvijet margaretu. Nakon što mu je sestra vlasnice Sanje Zagorščak, koja je to poslijepodne radila, zamotala cvijet, muškarac se okrenuo i otišao. Vlasnica kaže kako nije ni sačekao račun već je samo izašao iz cvjećarne koja je udaljena nekih 200-tinjak metara od Carinske uprave.

- Sestra mi je rekla da je odmah počela printati račun, ali je čovjek izašao. Ubrzo se vratio s kolegom koji se predstavio kao inspektor i rekli su da im nije izdan račun. A račun je stajao na pultu – kazala nam je vidno razočarana vlasnica Cvjetnog studija, koji je zapečaćen do 3. listopada.

- U zapisniku stoji da je iz naplatnog uređaja ispisana kopija računa na 10 kuna, izdana u 17,30 sati. Da bi u istom tom zapisniku, ali dva lista dalje, bilo navedeno kako račun nije izdan – jada nam se mlada poduzetnica, koja je za obrt uzela poticaj za samozapošljavanje od Zavoda. Sva rezignirana ponašanjem nadležnih službi, kaže kako je doista bila blesava što se nije spakirala zajedno sa zaručnikom i otišla u Irsku. Mislila je kako se i u „Lijepoj našoj“ može zaraditi kruh za život, ali će još razmisliti da li će ostati u Hrvatskoj.

Da stvar bude ljepša Sanja je otvorila obrt kao paušalac i nema nikakvog razloga da ne izdaje račune, jer joj je porez ionako unaprijed određen.

Kaže da je jedini prekršaj koji je napravila taj što se njezina sestra kod fiskalizacije računa nije prijavila na svoj OIB, već je račun izdala na Sanjino ime. No, kaže, to nije razlog da se provode ovako oštre mjere i da se na početku poduzetničke karijere zatvaraju lokali iz „sumnjivih“ razloga. Jer u zapisniku stoji da je račun izdan i to je provjereno i u poreznoj upravi. Da bi u istom tom „pismu“ Carinarnica sama sebe demantirala navodeći kako račun nije izdan. Vlasnica tvrdi da je kupila najmanju fiskalnu blagajnu koja je dosta spora, ali da ljudi pričekaju dok se račun ne isprinta.

Poslali smo upit Carini za komentar ovog slučaja, a njihov odgovor ćemo objaviti čim ga dostave.