Zatvorski kuhar: Trebala mi je lova. Mobitele i drogu sakrio bi u kruh i dao ga zatvoreniku...

Roberto Lučev (51) bio je stručni kuhar u šibenskom zatvoru koji je zatvoreniku Nikoli Pivčeviću (31) za novac dostavljao mobitele i drogu koju je skrivao u kruhu. Osim njih dvojice Uskok je optužio i posrednike u lancu dostave hašiša, kokaina i mobitela Lučevu. Tako su optuženi i Pivčevićeva supruga Ružica, Martin Simunić, Luka Firić i Jakov Družić.

Lučev je, navodi Uskok u optužnici podignutoj pred Županijskim sudom u Splitu, od travnja do kolovoza 2021., koristeći se pozicijom službene osobe koja, nije bila kontrolirana dostavljao Pivčeviću mobitele s punjačima, kokain i hašiš, a ovaj je kasnije mobitele

koristio sam ili ih davao i drugima na korištenje, a drogu je popušio s cimerom. Lučev je tako, tvrdi Uskok, zaradio najmanje 12.000 kuna.

- Bio mi je potreban novac. Žena mi je ostala bez posla, a i morao sam plaćati alimentaciju - branio se Lučev koji je Pivčevića upoznao dok je ovaj, jedno vrijeme, bio pomoćni kuhar u zatvoru. Kad ga je Pivčević, do sada sedam puta pravomoćno osuđivan a trenutno se protiv njega vodi kazneni postupak za otmicu, pitao da mu za novac unosi mobitele i drogu pristao je.

Ostali optuženici bi ga nazvali i on bi se s njima sastajao u Vrpolju ili Donjem Polju gdje su mu predali drogu i mobitele te novac za njega - od 1000 do 1800 kuna po pošiljci. On bi onda mobitele i drogu unio u zatvor i predavao ih Pivčeviću.

- Kada sam dijelio hranu zatvorenicima u kruh bi sakrio mobitele i drogu i onda bi taj kruh dao Pivčeviću- rekao je Lučev.

Zatvorenicima se, naime, hrana dijeli u sobama u kojima izdržavaju kaznu. U njima i jedu. Pravosudni policajac otvara vrata ćelije, a kuhar ostavlja hranu te nakon toga izlazi van a vrata se zaključavaju. Nedjeljom poslijepodne kuhinja ne radi pa zatvornici dobivaju suhi dnevni obrok koji se donosi u vrećicama.. Pravosudni policajci nisu kontrolirali kuhare i otvarali vrećice s hranom u kojima je bio u "punjeni kruh".

Pivčević je rekao kako mu je, kad je kao zatvornik počeo raditi u kuhinji, drugi zatvornik ostavio mobitel i uputio ga na Lučeva kao na osobu koja će za novac zlorabiti svoj položaj i ovlasti i omogućiti drugima nezakonito uživanje droge.

"Napušeni su ki stoke"

Istražitelji su optužene mjesecima nadzirali i tajno snimali njihove razgovore. U jednom Nikola Pivčević govori kako cijeli zatvor smrdi od droge, a u drugom razgovoru Lučev kaže " ...oni su napušeni ki stoke...on je napušen ki stoka... Na pitanje tko je napušen Lučev je odgovorio da je mislio na Pivčevića. Nakon svega kuhar Lučev završio je u istražnom zatvoru no ne u Šibeniku nego u Gospiću.

