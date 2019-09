Novi pokolj u SAD-u: Petero mrtvih i više od 20 ranjenih

Raste broj žrtava masovne pucnjave u Teksasu. Prema posljednjim podacima pet osoba je ubijeno, a više od 20 je ranjeno u pucnjavi u gradovima Midland i Odessa na zapadu Teksasa, a među ubijenima je i napadač.

Policija navodi da je osumnjičeni koji je ubijen u pucnjavi, bio bijeli muškarac star oko 30 godina. Vlasti su prvotno vjerovale da se radi o dva napadača u dva vozila no načelnik policije u Odessi Michael Gerke rekao je na konferenciji za novinare u subotu navečer kako se vjeruje da je bio sam.

Gerke je kazao kako je napadač poznat policiji od ranije no nije žeilo spekulirati o mogućim motivima napada.

Napadač je bio na putu iz Midlanda za Odessu kada ga je policija nešto iza 15 sati po lokalnom vremenu zaustavila na cesti, kazao je Gerke. Pucao je u policajca i potom pobjegao vozilom prema Odessi. Odvezao se do prodavaonice Home Depot gdje je otvorio vatru na prolaznike.

"U jednom je trenutku ukrao poštanski kombi i napustio svoje vozilo", kazao je Gerke.

Nastavio je voziti praćen policijom prije nego što se zabio u parkirano vozilo u blizni kinodvorane u Odessi gdje je u razmjeni vatre s policijom ubijen.

Na objavljenoj video snimci vidi se kako posjetitelji kino dvorane vrište i bježe.

Foto: Rick Lobo/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

U pucnjavi je poginulo pet osoba, a 21 osoba je ranjena. Upucana su i tri policajaca, jedan iz Odesse, jedan iz Midlanda i službenik državne policije.

Od 13 osoba koje su dopremljene u lokalnu bolnicu jedna je preminula, sedam je životno ugrođeno, dvoje teže ozlijeđeno a dvoje je obrađeno i pušteno.

Jedno je dijete prebačeno u drugu bolnicu.

Napadač je bio naoružan puškom, kazala je policija.

Ovo je druga masovna pucnjava u Teksasu ovoga mjeseca. Prije samo četiri tjedna, naoružani čovjek ubio je 22 osobe u masovnoj pucnjavi u El Pasu, smještenom oko 285 milja zapadno od Odesse.

