Zavadlavov cirkus na suđenju za trostruko ubojstvo: Iznenadio izgledom, pričao talijanski jezik

Po hrvatskom zakonu, po Zakonu o kaznenom postupku u uporabi je hrvatski jezik i latinično pismo tako da ću vas na to upozoriti. U tom smislu do sada nije bilo nikakvih problema, vi ste državljanin Republike Hrvatske, hrvatski jezik razumijete i njime ste se služili u ranijem postupku. Jeste li me razumjeli? Imate li primjedbi na sastav vijeća? - inzistirala je Višnja Strinić, predsjedavajuća sutkinja Županijskog suda u Splitu pokušavajući navesti Filipa Zavadlava da progovori hrvatski. Nije joj uspjelo. Zavadlav, kojega se tereti za tri teška ubojstva počinjena iz bezobzirne osvete, cijelo je ročište govorio talijanski pokazujući tako nepoštovanje prema instituciji suda i odbijajući bilo kakvu suradnju. Na suđenje je stigao mršaviji no ikad, potpuno drukčijeg izgleda.