Zaveo dadilju (13) svoje djece, supruga joj prijetila ubojstvom

Bračni par iz Slavonije nepravomoćno je osuđen na uvjetne kazne i to zato što je muškarac (41) zaveo djevojčicu (13) koja je radila kao dadilja njegove djece, a njegova supruga (33) zato što joj je prijetila da će je ubiti, piše Glas Slavonije.

Zbog bludnih radnji nad djetetom muškarac je osuđen na 10 mjeseci zatvora, međutim do izvršenja kazne neće doći ako u tri godine ne počini novo kazneno djelo. Njegova supruga je osuđena na osam mjeseci zatvora zbog prijetnji djetetu da će ga ubiti, no ni ona neće u zatvor ako u vremenu od dvije godine ne počini novo kazneno djelo.

U optužnici se Slavonca teretilo da je od 2013. do siječnja 2014. godine u svojoj kući, s namjerom zadovoljenja svog spolnog nagona, znajući da je dadilja dijete od 13 godina, iskorištavajući odsutnost svoje supruge, u više navrata djevojčicu ljubio i preko odjeće dirao po tijelu.

Supruzi u optužnici piše da je siječnja 2014. do studenoga 2015. godine, nakon što je u mobitelu svog supruga pronašla SMS poruke koje je upućivao 13-godišnjem djetetu, učestalo je vrijeđala dijete govoreći joj da je ku*va koja je zavela njezina muža te joj više puta rekla da će je ubiti i da će joj zabiti nož u leđa. I jedan i drugi na sudu su izjavili da se ne osjećaju krivim, piše Glas Slavonije.

Muškarac je u svojoj obrani naveo kako nije točno ono za što ga se tereti i da je 13-godišnjakinja dolazila u njihovu kuću, no da ju on nikad nije neprimjereno dirao niti ljubio već je dolazila jer joj je kod kuće loša situacija. On ne zna zašto ga je neosnovano optužila, jer je on bio s njom u dobrim odnosima i nikad nisu bili u svađi. Njegova supruga tvrdi kako nikad nije prijetila djevojčici, no da joj je stalno djevojčica radila probleme.