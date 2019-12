Zavirili smo u ljepotana od 162 metra: Ima čak i sobu za snijeg

U trenutku u kojem zakoračite na Novogradnju 483, ušli ste u paralelni svijet nijemih filmova, u godine slave Charlieja Chaplina i Mary Pickford, godine najvećih otkrića Marie Curie i točno onu godinu kad je osnovan splitski Hajduk.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Riječ je Flying Clipperu, najvećem jedrenjaku na svijetu s križnim jedrima, sagrađenom u Brodosplitu prema nacrtu jedrenjaka France II iz 1911. godine. Svojim impresivnim interijerom ovaj čudesni brod nepogrešivo podsjeća na stare jedrenjake, ali je opremljen najsuvremenijom tehnologijom.

Cijena sedmodnevne plovidbe kreće se od 2000 do 15.000 eura, ovisno o vrsti kabine, ali nije luksuz samo ono skupo uređenje i oprema broda - ovaj jedrenjak prvenstveno “prodaje” doživljaj.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Može primiti 300 putnika i 150 članova posade.

Sve je kreirano u “retro” stilu, od kovane ograde izrađene u Splitu, do drvenarije, zlatnih kupaonskih elemenata, boja, tepiha i slika na zidovima. Vrlo ozbiljno se mislilo na svaki detalj, što je tijekom gradnje značilo puno truda.

Jedrenjak je 162 metra dugačak i širok 18,5 metara, a na pet čeličnih jarbola razvija se čak 35 jedara u aluminijskim križevima ukupne površine 6406 četvornih metara.

- Evo, restoran je na dvije etaže i može primiti sve putnike u isto vrijeme, tu je lounge s klavirom, a pogled je prema bazenu sa staklenim dnom i prozorima, koji ne samo da je efektan nego i propušta prirodno svjetlo. Bazen je napravljen od nehrđajućeg čelika, a posebna stakla u tvornici u Njemačkoj - priča nam Radovan Načinović, direktor projekta, koji nas je poveo u obilazak jedrenjaka, koji može primiti 300 putnika i 150 članova posade.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

- Tako su vodonepropusna vrata izrađena u SAD-u, a inače su ona uzdignuta od poda, no mi smo ih uspjeli ugraditi tako da su u ravnini poda, da se preko njih ne zapinje, što zapravo nije standardno. Krmena platforma obično se naruči od specijaliziranog dobavljača te se ugradi na brod, ali kako smo mi htjeli što više hrvatske pameti iskoristiti, sami smo je isprojektirali i izradili - tumači Načinović.

Najviše truda, što se tiče materijala, uložili su u potragu za najkvalitetnijom tikovinom.

- Po tikovinu smo išli direktno u Aziju jer nam je trebalo 3000 četvornih metara najviše kvalitete, a to nismo mogli nabaviti u Europi jer ne samo da nije bilo dovoljnih količina nego je bila i skuplja i lošije kvalitete – kazuje nam Pero Martinić Jerčić, inženjer drvne tehnologije i voditelj proizvodnje u stolarskoj radionici u Brodosplitu.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Osim najbolje tikovine, po Europi i diljem svijeta nabavljali su druge elemente interijera. Zato nije pogrešno reći da je u jedrenjaku uklopljen doslovce cijeli svijet. Čamci za spašavanje, odnosno tender čamci za prijevoz putnika na obalu, rađeni su po narudžbi u Kini, isto vrijedi i za stolce te fotelje najviše kvalitete, koji su izrađeni po mjeri u Turskoj. Tu su elementi iz Poljske, Italije, Danske, Nizozemske...

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

U jedrenjak uložene su stotine tisuća radnih sati

- Jedna od najtežih zadaća je bilo primijeniti najviše standardne za buku i kvalitetu, po čemu smo najbolji na svijetu. Brod ima i sustav ‘safe return to the port’, što znači da je sva oprema duplicirana i odvojena fizički. Tu su dvije strojarnice odvojene vodonepropusnim i vatronepropusnim pregradama, dva propelera, dva kormila, četiri pomoćna motora... I da jedna strojarnica potpuno izgori 1400 milja od prve luke, ovaj jedrenjak može sigurno doploviti do nje – kaže nam Načinović pokazujući kabine.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Na brodu su četiri apartmana od 45 četvornih metara, opremljeni čak i električnim kaminom, dvjema kupaonicama s dva tuša i jacuzzijem. Boravak u njima je najskuplji. Po luksuzu ih slijede još 34 manje sobe s balkonima, također opremljene jacuzzijem, a ostale sobe za putnike na nižim palubama su s prozorima.

Brod ima malu bolnicu, kabinu za liječnika i zadovoljava najviše zdravstvene standarde prema američkim pravilnicima, a rješenja korištena, primjerice, u kuhinji, a koja onemogućavaju zadržavanje prljavštine i bakterija, postala su ogledni primjer budućim graditeljima brodova.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Tu je i kemijska čistionica na usluzi gostima, bazen za ronjenje, ronilačka oprema, knjižnica, trgovina, soba za prezentacije i projekcije, vanjski barovi...

- Ako zbrojimo rad naših projektanata i vanjskih suradnika, u ovaj jedrenjak uložene su stotine tisuća radnih sati. I sada se radi na njemu, ali riječ je o održavanju broda i strojeva dok je na vezu - kaže nam Načinović pokazujući vanjsku palubu i mrežu na pramčanom dijelu, ispod jedra, na kojem gosti također mogu ležati, kao i male klupe na jedrima, gdje se također mogu penjati.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Soba u kojoj pada snijeg

- Na jedrenjaku ima puno zanimljivih rješenja i detalja koji gostima stvarno omogućuju istinski doživljaj starinskog jedrenjaka. Imamo i kormilo na kojem se oni mogu okušati u upravljanju brodom, kompas napravljen kao kopija starih kompasa. U spa zoni imamo sobe za masažu, dvije saune, ali i ‘snow room’, odnosno prostoriju u kojoj pada snijeg. Tu su tuševi sa zvjezdanim nebom, platforma s koje možemo plivati i ići roniti, teretana, gumenjaci, kajaci... - nabraja nam Načinović brojne zadivljujuće elemente prekrasnog broda.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Zanimalo nas je i u kojem je statusu Flying Clipper, brod koji će zbog svoje dužine biti upisan u Guinnessovu knjigu rekorda, a kojeg je naručila kompanija Star Clippers Ltd. iz Monaka.

- Ugovor o gradnji broda s tvrtkom Star Clippers je raskinut jer je navedena tvrtka počinila bitnu povredu svojih obaveza iz ugovora o gradnji, te ju je odbila u propisanom roku ispraviti. Nakon raskida ugovora Brodosplit je bio slobodan raspolagati brodom

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

- S tvrtkom Star Clippers postoje određeni sporovi čije je rješavanje u tijeku, a o njihovu sadržaju nećemo davati nikakve izjave do rješavanja istog. Mozemo reci da je pokusaj destabilizacije Brodosplita sprijecen - kazao nam je Josip Jurišić, glasnogovornik Brodosplita. Naime, cijeli slučaj završio je na arbitražnom sudu u Nizozemskoj nakon što je tvrtka Star Clippers raskinula ugovor navodeći kako škver kasni s isporukom.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Impresivni jedrenjak nedavno je zaplovio Jadranom pod jedrima, a kako saznajemo, priča s luksuznim brodom ima sretan završetak. Kako saznajemo u Brodosplitu, brod je prodan, a uskoro će se saznati i novi vlasnici Flying Clippera..

Tema: Hrvatska