Zavod za javno zdravstvo PGŽ-a: 'Ičići su iznimka, more na Kvarneru izvrsno je za kupanje'

Podaci sedmog ovogodišnjeg ciklusa ispitivanja kakvoće mora za kupanje, koje na 273 lokacije na području Primorsko-goranske županije provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo (NZZJZ) Primorsko-goranske županije, pokazali su kako je more na kvarnerskim plažama iznimno čisto.

POGLEDAJTE VIDEO:

Od 270 uzorkovanih točaka, prema indikatorskim mikroorganizmima uglavnom su sve izvrsne kakvoće, tek su njih dvije, na otoku Rabu, dobile ocjenu dobar, kaže dr. Darija Vukić Lušić, voditeljica Mikrobiologije okoliša Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

Podsjeća, kako je već objavljeno u medijima, da su rezultati pokazali da je na početku plaže u Ičićima, pored lukobrana obližnje marine, zabilježena količina bakterije Escherichia coli viša od dozvoljene te je lokacija ocijenjena kao nezadovoljavajuća.

– Nakon dojave građana o onečišćenju mora na plaži Ičići, točnije neugodnom mirisu koji se širio plažom, dana 14. kolovoza Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ-a proveo je dodatno ispitivanje morske vode. Rezultati su pokazali da je na početku plaže, pored lukobrana obližnje marine, količina bakterije Escherichia coli viša od dozvoljene te je lokacija ocijenjena kao nezadovoljavajuća. Očito je došlo do izlijevanja fekalnih voda u more. O situaciji su obaviještene sve nadležne službe, među njima Grad Opatija, Liburnijske vode i Inspekcija zaštite okoliša, koja i donosi odluku o stavljanju ploče sa zabranom kupanja na temelju naših rezultata. Liburnijske vode trebaju utvrditi izvor zaraze, slijedi popravak i ponovno uzorkovanje. Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ-a nastavlja s izvanrednim uzorkovanjem mora na plaži Ičići, sve dok se ne utvrdi prestanak onečišćenja, pa smo i u petak uzeli uzorak, čija analiza bi trebala biti gotova tijekom subote, međutim, već prvi dosadašnji rezultati ukazuju da je onečišćenje još uvijek prisutno, ističe dr. Vukić Lušić.

– Od ukupno 1.100 lokacija na kojima se provodi ispitivanje kakvoće mora, na području Primorsko-goranske županije je više od jedne četvrtine tih lokacija, točnije njih 273. To je velik broj lokacija, ali je to dobro, jer se preciznije ispita kakvoća mora za kupanje. Naime, često upravo mikrolokacije pokažu onečišćenje. Ovim rutinskim pregledima tijekom sezone tražimo samo prisutnost bakterija i možemo reći da je ovo ljeto situacija vrlo zadovoljavajuća. Osim ovog onečišćenja u Ičićima, more je na više od 95 posto lokacija bilo izvrsne kvalitete. Imali smo poziva ljudi koji su se žalili na cvjetanje mora, do čega dolazi uslijed visokih temperatura i zraka i mora, međutim, u takvim situacijama kvaliteta mora nije upitna, jedino je more neatraktivno za kupanje, kaže dr. Vukić Lušić.