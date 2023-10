'Zavodnik' Nikky Vuksan: Ljubio je Tatjanu Jurić, povezivali ga s Ecijom, a oženio je odvjetnicu

Nogometni menadžer Nikky Arthur Vuksan zastupao je neke od najpoznatijih hrvatskih nogometaša u unosnim transferima. Nazivali su ga desnom rukom Zdravka Mamića.

U predmetu 'Dinamo 2' na Županijskom sudu u Osijeku, priznao je da je pomogao Mamićima kod sklapanja ugovora na osnovu kojih se trebao izvlačiti novac iz transfera Dinamovih igrača Ante Ćorića i Nikole Mora. S USKOK-om se nagodio na kaznu od godinu dana zatvora s petogodišnjim rokom kušnje te je platio oko 10.000 eura troškova dosadašnjega kaznenoga postupka. Vuksan je time postao prvi okrivljenik u postupku protiv Mamića i ostalih koji je priznao krivnju. Njemu se nije stavljalo na teret da je osobno pribavio protupravnu imovinsku korist, već da je u tome pomagao prvenstveno Mariju Mamiću kod sklapanja ugovora o transferima Ćorića i Mora.

Foto: midzorsl

Osim nogometnim transferima, Vuksan je punio novinske stupce i ljubavnim vezama.

Punio stupce ljubavnim vezama

Često se pisalo o njegovim vezama s našim poznatim ljepoticama, voditeljicama ili manekenkama, a jedna od njih s kojom je prekidao pa se mirio bila je voditeljica Tatjana Jurić. Ljubav je naprasno pukla krajem 2011. godine i to, kako se pisalo, navodno zbog nevjere. Pričalo se tada da se i Vuksan spetljao s njezinom kolegicom, televizijskom i radijskom voditeljicom Ecijom Belošević (tada Ivušić), no oboje su to demantirali.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Tatjana Jurić tada je izjavila da je žaloste tračevi.

- Nikky je slobodan i može raditi što god ga veseli - rekla je Tatjana. Ecija je demantirala vezu s Vuksanom dodavši kako joj 'gluposti ne trebaju'.

Foto: Instagram

Vuksan nam je rekao da nije u vezi, a o Tatjani nije želio govoriti. Na to da ju je uhvatio s glumcem Ivanom Hercegom, nasmijao se.

- Sve ovo što sam čuo o sebi apsolutno je smiješno - rekao je Vuksan.

Potom su ga 2012. snimili kako uživa na plaži na Paklenim otocima s atraktivnom misterioznom brinetom, no ta veza nije potrajala.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Sreću je pronašao nešto kasnije te s odabranicom, odvjetnicom Marinelom Penavom uplovio u bračne vode. Bilo je to krajem prosinca 2016. godine, a među uzvanicima na njegovoj svadbi u luksuznom zagrebačkom hotelu u centru grada očekivano su bili Zdravko i Mamić i njegov sin Mario.

Foto: Privatni album/Pixsell/Tomislav Miletić

Na svadbi je bio i Azer Berber, sin pokojnog slikara Mersada te bivši dečko Aleksandre Grdić. Bivša supruga Marija Mamića, voditeljica Monika Mamić također je zablistala na vjenčanju u dekoltiranoj crnoj haljini koja je istaknula njezinu vitku liniju. Uzvanike je zabavljao Petar Grašo.

U siječnju 2019. Vuksan je s Marinelom dobio prvo dijete. Iako se njegova supruga ne eksponira u javnosti kamere fotoreportera uspjele su je uloviti u svibnju iste godine u šetnji špicom s prinovom.