Završeno suđenje: Berisha dobio 16 godina zatvora!

U kolovozu 2018. godine bivši vojnik Ante Prnjak ubijen je s 14 metaka iz automatske puške. Za taj zločin osuđen je Liridon Berisha, koji tvrdi kako ga nije ubio na okrutan način

<p>Liridon Berisha osuđen je na 16 godina zatvora zbog ubojstva Ante Prnjaka.</p><p>- Žao mi je, stvarno mi je žao. Ostajem pri svojoj ranije danoj obrani i ne želim odgovarati na pitanja - kazao je <strong>Liridon Berisha</strong>, 29-godišnjak iz Stobreča kojem je na splitskom Županijskom sudu završilo suđenje za teško ubojstvo na okrutan i podmukao način <strong>Ante Prnjaka</strong>, bivšeg vojnika kojega je kolovoza 2018. godine izrešetao s 14 hitaca iz kalašnjikova na napuštenom mjestu na TTTS-u<strong>.</strong></p><p>Podsjetimo, na dan ubojstva on i Prnjak su se našli i vozili Prnjakovim automobilom konzumirajući kokain. Kad su nešto iza 22.30 sati došli na TTTS, ispričao je Berisha, Prnjak je iz automobila izvadio svoju automatsku pušku kalibra 7,62 mm i zatražio od njega da likvidira <strong>Antu Vučka</strong> (jednog od optuženih u slučaju tzv. zločinačke organizacije pod vodstvom <strong>Željka Rajića </strong>koji je trenutno u istražnom zatvoru), a zauzvrat da će mu on oprostiti dug.</p><p>Kad je on na to pristao, pokojni mu je dao pušku u ruke, a on je potom u njega ispalio ukupno 14 metaka.</p>