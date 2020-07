Završila samoizolacija za Erika i unuka: 'Svi smo negativni, otvorili smo restoran i hotel'

Najvažnije je da smo dobrog zdravlja i da smo napokon zajedno – kazao nam je to Erik Pavin (63), ugostitelj restorana Niko s neprekinutom 50-godišnjom tradicijom koji je ugostio brojne svjetske zvijezde.

<p>- Svi smo negativni! Otvorili smo restoran i hotel. Odmah je bilo posla, a restoran je skoro pun i za sutra i preksutra. Ali najvažnije je da smo dobrog zdravlja i da smo napokon zajedno – kazao nam je to Erik Pavin (63), ugostitelj restorana Niko s neprekinutom 50-godišnjom tradicijom koji je ugostio brojne svjetske zvijezde. Među ostalim i tenisku ekipu s Adria toura, Novaka Đokovića, Bornu Ćorića, Grigora Dimitrova, Gorana Ivaniševića koji su se pokazali pozitivnima na virus Covid 19.</p><p>S njima se na večeri družio i petogodišnji Erikov unuk Niko koji je nažalost i sam obolio od korone. To je najgore pogodilo djeda ugostitelja.</p><p>- Ma zatvorit ću na 14 godina, a ne na 14 dana samo da mi unuk bude u redu. Samo to mi je važno - zavapio je u strahu za zdravlje malenoga Nike dok je s njim i njegovim roditeljima trčao u zadarsku bolnicu kad se malenom povisila temperatura. Na sreću, sve je dobro prošlo.</p><p>- Bio je on dobro i prva dva dana, temperatura nije bila visoka. Ali treći dan već je skakao i pjevao. I ja sam pjevao u samoizolaciji haha, a najteže nam je bilo što smo bili razdvojeni. Nije bilo lako ni gledati ljude na plaži kako se kupaju, a ti čamiš sam, svak u svojoj kući. Kratili smo vrijeme telefonskim razgovorima, gledanjem televizije, sredio sam račune.. Zanimljiva je bila raspodjela ručka. Skuhali bi ga, a onda zvali ljude sa strane da nam raznesu po kućama. Ljudi su nam rado prikakali u pomoć, hvala im na tome – kaže nam Erik Pavin, sretan što je završilo vrijeme izolacije.</p>