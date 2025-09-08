Zazvonilo je i prvo ovogodišnje školsko zvono: Roditelji učenika u D. Dragonošcu prosvjeduju

PROSVJED U DONJEM DRAGONOŠCU

Dok u većini škola vlada uzbuđenje, u područnoj školi Donji Dragonožec, prigradskom naselju Grada Zagreba, umjesto dječje graje odjekuje tišina prosvjeda. Roditelji su odlučili reći "dosta" i bojkotirati nastavu. Ne žele slati svoju djecu u, kako kažu, potpuno neadekvatne prostore mjesnog vatrogasnog doma.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Problem koji je kulminirao bojkotom nije nov. Korijeni sežu u 2020. godinu, kada su razorni potresi teško oštetili zgradu njihove područne škole, te je učinili nesigurnom za boravak. Kao privremeno rješenje, nastava je prebačena u prostore Dobrovoljnog vatrogasnog društva Donji Dragonožec. Međutim, ono što je trebalo biti kratkoročno rješenje pretvorilo se u petogodišnju agoniju. Roditelji godinama upozoravaju da vatrogasni dom nije i ne može biti zamjena za školu.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Uvjeti u kojima djeca pohađaju nastavu daleko su od pedagoških standarda. Ne postoje adekvatne učionice, djeca nemaju školsku kuhinju s toplim obrocima, a o sportskoj dvorani za satove tjelesnog odgoja mogu samo sanjati.