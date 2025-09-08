Prvo ovogodišnje školsko zvono zazvonilo je jutros u školama diljem Hrvatske. Oko 36 tisuća prvašića po prvi put je sjelo u školske klupe. Roditelji učenika područne škole Donji Dragonožec kreću u bojkot nastave jer svoju djecu ne žele slati u neadekvatne prostore mjesnog vatrogasnog doma
Zazvonilo je i prvo ovogodišnje školsko zvono: Roditelji učenika u D. Dragonošcu prosvjeduju
Dok u većini škola vlada uzbuđenje, u područnoj školi Donji Dragonožec, prigradskom naselju Grada Zagreba, umjesto dječje graje odjekuje tišina prosvjeda. Roditelji su odlučili reći "dosta" i bojkotirati nastavu. Ne žele slati svoju djecu u, kako kažu, potpuno neadekvatne prostore mjesnog vatrogasnog doma.
Problem koji je kulminirao bojkotom nije nov. Korijeni sežu u 2020. godinu, kada su razorni potresi teško oštetili zgradu njihove područne škole, te je učinili nesigurnom za boravak. Kao privremeno rješenje, nastava je prebačena u prostore Dobrovoljnog vatrogasnog društva Donji Dragonožec. Međutim, ono što je trebalo biti kratkoročno rješenje pretvorilo se u petogodišnju agoniju. Roditelji godinama upozoravaju da vatrogasni dom nije i ne može biti zamjena za školu.
Uvjeti u kojima djeca pohađaju nastavu daleko su od pedagoških standarda. Ne postoje adekvatne učionice, djeca nemaju školsku kuhinju s toplim obrocima, a o sportskoj dvorani za satove tjelesnog odgoja mogu samo sanjati.
Diljem Hrvatske, školski hodnici jutros su ponovno oživjeli dječjim smijehom i žamorom, a školsko zvono označilo je početak nove nastavne godine. Posebno svečan dan bio je za oko 36 tisuća prvašića koji su, s torbama većim od sebe i srcima punim očekivanja, po prvi put sjeli u školske klupe.