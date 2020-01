Zbog 27 kuna mu dali otkaz, ali sud ga je vratio na posao

Kako piše u presudi, ugovor o radu na neodređeno za radno mjesto vozača autobusa sklopljen je 2005. godine, a u srpnju 2019. je raskinut odlukom o izvanrednom otkazu zbog teške povrede obveze iz radnog odnosa, piše Varaždinski.

Naime, u odluci o otkazu stoji da je vozač vozio autobus na relaciji Novi Marof - Podrute, a dvojici putnika nije naplatio karte tj. to je učinio tek u prisutnosti kontrolora. Cijena jedne karte bila je 17, a druge 10 kuna.

Vozač je zbog takvog otkaza tužio Autobusni promet Varaždin, a u tužbi je istaknuo kako je prije polaska sa stanice jednom putniku naplatio kartu, no nakon što je krenuo još je jednom stao i u autobus primio dva putnika. Želio im je izdati karte, no uređaj za naplatu karata bio je u tom trenutku neispravan pa ga je stavio na sinkronizaciju, to jest resetiranje. Karte je stoga odlučio naplatiti na sljedećoj postaji, u Mađarevu, no na toj postaji u autobus je ušao i kontorlor AP Varaždin koji je tako prodane karte u svojem izvješću označio kao nepravilnost.

- Nisam imao namjeru stjecati materijalnu korist na štetu poslodavca, iako sam karte naplatio s odgodom, a to sam učinio jer je uređaj za naplatu karata nije bio ispravan. Autobus vozim 17 godina i dosad nisam imao nikakav propust ili povredu obveza iz radnog odnosa, objasnio je vozač.

S druge strane, predstavnici AP-a usprotivili su se tužbi i tužbenom zahtjevu vozača te su naveli kako odluka o izvanrednom otkazu nije bila 'neosnovana, nedopuštena i nezakonita'.

- Vozač je postupio protivno Općim uvjetima prijevoza putnika, prtljage i predmeta u linijskom autobusnom prijevozu jer je u autobus uzeo dvoje putnika van mjesta predviđenog za to te im nije naplatio karte. Nije ni prijavio eventualni kvar uređaja za naplatu karata, a ako bi kvar i postojao, moguće je izdati pismeni račun, naveli su predstavnici AP-a Varaždin u odgovoru na tužbu.

Nakon razmatranja dokaza i iskaza svjedoka, sud je stao na stranu vozača autobusa.

- Tužitelj karte nije mogao naplatiti do stajališta u Mađarevu jer je kod učitavanja jedne karte došlo do greške te je uređaj morao biti sinkroniziran. No treba uzeti u obzir i da je tužitelj u to vrijeme bio u prometu te je morao pratiti prometnu situaciju, što ne bi mogao ako bi naplaćivao karte za vrijeme vožnje. To što je vozač naplatio karte u Mađarevu ne znači da je želio oštetiti poslodavca, već je to tek pretpostavka poslodavca, stoji u obrazloženju odluke suda.

- Sud smatra da u ovom slučaju nije bilo uvjeta za donošenje najteže sankcije radniku, a to je izvanredni otkaz ugovora o radu, jer po mišljenju suda se bez obzira na tvrdnje tuženika nije moglo sa sigurnošću utvrditi da li je doista tužitelj počinio osobito tešku povredu obveza iz radnog odnosa. Doista se ne može sa sigurnošću i nedvojbeno utvrditi da je tužitelj ne izdavanjem karata putnicima koji su ušli u njegov autobus nakon odlaska iz kolodvora u Novom Marofu počinio osobito tešku povredu nesavjesnim, nemarnim ili nepravovremenim izvršavanjem poslova vozača. Slijedom navedenog, i ovaj sud smatra da tuženik nije osnovano donio odluku o izvanrednom otkazu ugovora o radu tužitelju već ga je eventualno po mišljenju suda, ukoliko je doista smatrao da je I.Š. počinio povredu obveze iz radnog odnosa, trebao upozoriti na posljedice daljnjeg takvog postupanja, stoji u zaključku varaždinskog Općinskog suda.

Osim što mora vratiti vozača na posao, AP Varaždin mora platiti sudske troškove u visini od 2500 kuna.