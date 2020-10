- Kapetan mi je posudio majicu kako bih mogla u\u0107i na let. Naposljetku sam je skinula pa mi je re\u010deno da \u0107u morati pri\u010dati s nadzornikom pri slijetanju.

<p>Neugodnu situaciju doživjela je putnica aviokompanije Southwest Airlines nakon što joj je zabranjen ulaz na njen let jer je njeno poprsje bilo 'razvratno, vulgarno i neukusno'.</p><p>Stanovnica Chicaga <strong>Kayla Eubank</strong>s svoje je ružno iskustvo odlučila prepričati na Twitteru nakon što joj je osoblje na aerodromu reklo kako njena odjeća otkriva previše.</p><p>- Izbačena sam s leta jer su moje sise 'razvratne, vulgarne i neukusne'. Rečeno mi je da bi putnici mogli gledati mene u mojoj odjeći i uvrijediti se - rekla je Eubanks i postavila sliku sebe u odjeći koju je nosila taj dan.</p><p>- Stvarno me zanima zašto ovo rade. Kako moja odjeća utječe let za mene, druge ili pilota? Po meni je ovo politiziranje ženskog tijela. Držali su me pola sata, tražili su razlog da me ne puste po pravilniku tvrtke.</p><h2>'Kapetan spasio stvar'</h2><p>Potom je osoblje zvalo kapetana leta:</p><p>- Mrze te jer izgledaš dobro, jel' tako? Ako nađu pravilo koje govori da se moraš pokriti, imaš li nešto za prebaciti preko sebe? Nekakvu majicu, ili da ti ja dam svoju - pristojno ju je upitao kapetan kojemu je očito bilo neugodno zbog cijele situacije, a ona je odgovorila da prvo želi vidjeti to pravilo:</p><p>- Kapetan mi je posudio majicu kako bih mogla ući na let. Naposljetku sam je skinula pa mi je rečeno da ću morati pričati s nadzornikom pri slijetanju.</p><p>Iz Southwest Airlinesa tvrde kako su joj se potom javili osobno kako bi se ispričali za njeno iskustvo i ponudili joj povrat novca.</p><p>- Što se tiče politike tvrtke, svaka situacija je drukčija, a naši zaposlenici odgovorni su za praćenje pravila. </p><p>Pravila kompanije govore kako kompanija može odbiti prevoziti putnika koji nosi neugodnu ili vulgarnu odjeću.</p><p> </p>