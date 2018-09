Zbog dojave Vargi uhićen vozač ministra Tolušića, Brkićev kum

Jedan od vozača ministra poljoprivrede i potpredsjednika Vlade Tomislava Tolušića uhićen je pod sumnjom da je dojavio Franji Vargi da uništi dokumente i izbriše hard diskove.

Varga je čovjek koji je uhićen jer je izrađivao lažne SMS poruke za Zdravka Mamića i Ivicu Todorića, a onda se krenula raspetljavati pravi politički triler. Varga je okarakteriziran kao čovjek koji je ranije radio za Milijana Brkića i Tomislava Karamarka.

Sada je uhićen vozač Tolušića zbog dojava Vargi. A kako saznajemo, jedan od vozača je Blaž Curić, inače kum Milijana Brkića.

I neslužbeno se može čuti da se upravo on našao na meti istražitelja. Službene potvrde još nema.

Podsjetimo, Franju Vargu (36) se sumnjiči da je krivotvorio prepisku državnog odvjetnika Cvitana s drugim ljudima, koju je Zdravko Mamić prezentirao kao autentično podmetanje DORH-a.

Nekoliko dana nakon što su istražitelji ishodili odgovarajući nalog suca istrage, stigao mu je poziv kojim mu se poručilo da uništi dokaze. Poziv je navodno stigao preko obične telefonske linije, jer Varga nije koristio Viber ili WhatsApp.

Varga je, neslužbeno doznaje Večernji, lažirao i nalog SOA-e kojim se 'tražilo praćenje Tomislava Karamarka', međutim navodno je Milijan Brkić bio taj koji je shvatio da se radi o falsifikatu.

- Vargu sam upoznao prošle godine, znači 2017. Nikad prije ga nisam vidio. Preporučili su mi ga neki ljudi meni bliski, a koji nisu u politici kao iznimnog informatičkog stručnjaka koji mi može pomoći oko saznavanja kako me je Apis pokrao na izborima 2015. Tako su me ti isti moji prijatelji jedan dan nazvali i rekli da je on u Zagrebu i našli smo se na kavi. Obećao je da će napraviti elaborat oko krađe, ali nikad nije. Nije tražio ni novac za to - rekao je za 24sata Tomislav Karamarko te dodao da ga je Varga nakon toga znao nazvati i žaliti se da teško živi, pa da ako mu može pomoći.