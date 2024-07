Zbog duga od 15 eura Marko je napao Dominika i njegovu majku, ovaj ga je ubio nožem

Nisam kriv kako je to navedeno u optužnici, kazao je Dominik Škreb (39), kojemu je na Županijskom sudu u Zagrebu u četvrtak počelo suđenje za ubojstvo Marka Jirotke (48) u studenom prošle godine u stanu u zagrebačkom naselju Prečko.

Terete ga da je 10. studenog oko 12 sati u stanu na adresi u Ulici Slavenskoga u Zagrebu nakon što je Marko Jirotka u stanu napao njegovu majku nasrnuo na njega šakama i kuhinjskim nožem duljine 24 centimetra. Tim mu je nožem duljine oštrice 12,5 centimetara zadao više ubodno-reznih rana po glavi i tijelu uslijed kojih je Marko preminuo na mjestu događaja.

Nakon dojave Hitnoj pomoći da je u stanu na navedenoj adresi Marko koji je uboden nožem i krvari na lokaciju su izašli i policajci. U stanu su zatekli Dominika Škreba, njegovu majku, njezinu njegovateljicu i izvanbračnog supruga njegovateljice kao i marka, koji je ležao na desnom boku bez svijesti i bio je krvav po cijelom tijelu. Djelatnici Hitne pomoći pokušali su ga reanimirati, a zatim su u 12.30 sati konstatirali njegovu smrt.

Policajci su u stanu pronašli i nož s plastičnom drškom te ga izuzeli.

Zagreb: Policija na mjestu gdje su se sukobila dva muškarca, jedan je ubijen | Foto: PIXSELL

Na početku suđenja pregledavale su se i snimke nadzornih kamera na zgradi, kao i ispred stana u kojemu je Dominik živio s majkom na kojima se vidi kako Škreb izlazi iz svog stana, na kratko se vraća u stan i odlazi prema liftu. Škreb izlazi iz zgrade te pješice odlazi prema parkiralištu. Nekoliko minuta ksnije na parkiralište dolazi Fiat Punto iz kojega izlaze Škreb i ubijeni. U sekundama koje slijede vidi se kako Marko nasrće na Dominika te zajedno ulaze u zgradu. U haustoru ispred lifta Marko ponovno napada Dominika te zajedno ulaze u lift, a zatim obojica ulaze u stan.

Dominik se na ispitivanju u tužiteljstvu branio šutnjom i nije iznosio obranu, no zato su o događaju govorili prisutni svjedoci, među kojima je i Dominikova majka.

- Dominik je taj dan sišao kako bi Marku vratio dug od 30 eura. Znam da nije imao cijeli iznos već pola. Moj sin i ja smo dugogodišnji liječeni ovisnici, a znam da je i Marko liječeni ovisnik. On i ja smo se taj dan, prije tog događaja čuli telefonom. Marko je rekao da će doći po tablete metadona. Rekla sam da imam 20 tableta i njima sam trebala vratiti dug. Kako sam slabo pokretna, molila sam Dominika da siđe i preda mu tablete. Dominik se relativno brzo vratio, a kada je došao bio je sav raščupan i crven. Vidjela sam nekog muškaraca s njim, koji je bio krupan i visok. Nisam prepoznala Marka. Dominik je krenuo prema svom kompjuteru, čula sam da su vrata lupnula, a taj visoki muškarac se svom težinom bacio na mene i počeo me udarati po glavi i tijelu. Psovao je i vikao. Ne znam što je govorio ni koliko je to trajalo, a onda ga je netko maknuo. Samo ubojstvo nisam vidjela, no vidjela sam da Marko prvo leži na krevetu, a onda na podu. Sjećam se da je potrgao zavjesu, no nisam vidjela ni tragove krvi ni nož. Žao mi je mog sina, ali i Marka kojeg sam godinama poznavala. Marko je često bio dobar prema meni, no ponekad je iz čista mira postao agresivan - govorila je Snježana Škreb u istrazi.

U trenutku ubojstva u stanu je bila njezina prijateljica, koja je s izvanbračnim suprugom živjela u jednoj sobi stana Škrebovih. Oni su pomagali majci Dominika Škreba jer je bila teško pokretna, te joj je stalno trebala i boca kisika.

- Prije tog događaja čula sam da je Snježana Dominiku rekla da ide dolje jer će ga netko čekati. Bila sam u kupaonici i samo sam čula da su se ulazna vrata zalupila, a nakon toga i neko komešanje koje je zvučalo kao naguravanje. Čula sam Dominika kako nekome govori: "Ti ćeš moju majku udarati!" Izašla sam iz kupaonice i vidjela nepoznatog muškaraca kako leži na leđima. Majica mu je bila krvava, a on se desnom rukom uhvatio za zavjesu i vikao: "Hitna, hitna!" Zvali smo hitnu, a taj je muškarac kliznuo s kreveta na pod, pa smo ga okrenuli na bok. Došla je Hitna i policija, a Snježana je bila u šoku. Na podu sam vidjela jedan nazubljeni nož i automatski sam ga digla i stavila u sudoper. Dominik mi je na to povikao:" Kaj radiš? Zašto si micala nož!?" Uplašila sam se pa sam ga vratila iz sudopera na pod. Ne znam je li na njemu bilo krvi, no na podu je bilo dosta tragova krvi pa sam u nekom trenutku uzela perač poda i djelomično s njim prebrisala te tragove krvi s poda, a perač sam isprala u kadi - iskazivala je svjedokinja.

Zagreb: Policija na mjestu gdje su se sukobila dva muškarca, jedan je ubijen | Foto: PIXSELL

Njezin izvanbračni suprug kazao je kako je Marka i Škreba pustio u stan te da je Marko odmah po ulasku u stan krenuo prema Snježani koja je ležala na krevetu, te ju je više puta udario po glavi stisnutom šakom.

- Snježana je vikala: "Kaj ti je Marko, kaj me udaraš, kaj sam ti napravila?" On joj nije odgovorio, a mislim da ju je udario tri ili četiri puta. Onda se u sobi stvorio Dominik koji je vikao: "Kaj mi udaraš mamu? Mene si cijelim putem udarao u autu i liftu". Onda su krenuli jedan na drugog, počeli su se naguravati. Vidio sam da Dominik više puta zamahuje rukom i udara Marka u prednju stranu tijela, a Marko je pao na pod. Dominik je i dalje vikao: "Kaj ti je ovo trebalo, zašto si mi napao mamu?" Vidio sam da je Marko krvav, a krvi je bilo i na podu. Marko se podigao i legao na Dominikov krevet, a ja sam zvao Hitnu i kazao da dođu jer je čovjek uboden nožem - rekao je svjedok te dodao kako misli da je Dominik ubio Marka zato što mu je napao majku i jer je ranije njega tukao.