Zbog glista su zatvorili vrtić: 'Ne puštaju djecu bez potvrde'

Dječji vrtić Radost u baranjskom selu Darda, koji broji oko 150 djece, od početka tjedna je zatvoren zbog epidemije glista koje su se pojavile kod većeg broja djece. Vrtić je zatvorila Općina Darda na inzistiranje odgojiteljica, jer se s epidemijom više nisu mogle boriti.

Infekcija se pojavila prije više mjeseci i broj zaražene djece je rastao.

- Pitali smo se zašto se ništa ne radi po tom pitanju. Ako mi se dijete zarazi u vrtiću, zarazit ćemo se i svi mi doma. Ravnateljica je potom donijela odluku o zatvaranju vrtića kako bi se on dezinficirao te je nama roditeljima rečeno da odvedemo djecu na testiranje i donesemo joj potvrdu da je dijete zdravo. Svi smo krenuli kod pedijatra po uputnicu za testiranje, no ispostavilo se da nam je on ne želi dati jer ne može izdati 150 uputnica, osim ako Zavod za javno zdravstvo ne proglasi epidemiju - govori otac jednog djeteta.

Pita se kome je u interesu da se u Dardi proširi infekcija glistama i zašto je Zavod za javno zdravstvo ne želi spriječiti u nastanku.

- Terenski epidemiolog dr. Magdalena Guksić i njezin tim su po prijavi pojave malih dječjih glista poduzeli sve potrebne mjere da se epidemija zaustavi. Ravnateljici i osoblju dali su, u više navrata, usmeni i pismeni savjet s kojim bi trebalo upoznati roditelje te provesti pojačane higijenske mjere. Razloga za zatvaranjem vrtića, uvjetovanja načina ulaska djece u vrtić, prema našem mišljenju, nije bilo - rekao je dr. Karlo Kožul, glavni epidemiolog na Zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije.

Revoltirana, ravnateljica vrtića Andrea Juhas Medvedec i Općina Darda odlučili su preuzeti stvar u svoje ruke te su donijeli odluku o zatvaranju vrtića.

Dr. Kožul je donio interventnu mjeru po kojoj će pedijatri svakom djetetu i njihovim obiteljima prepisati profilaksu za čišćenje od glista koju moraju popiti. Tek kad to učine, mogu im dati potvrdu za dijete da može u vrtić.

Tema: Hrvatska