Zbog korone povećali su brzinu interneta i u osam bolnica

Ne postoji nijedna industrija koja nije pogođena današnjom situacijom, pa tako ni telekomunikacijski sektor nije iznimka. A opet, upravo sada je trenutak kada davanjem partnerske, tehnološke i gospodarske podrške dolazi do izražaja značaj osobne, poslovne i društvene povezanosti koju pružamo. Suočavajući se s COVID-19 pandemijom jasno smo definirali što moramo učiniti na internom i eksternom planu. Prvi prioritet nam je bila sigurnost naših zaposlenika i sve što radimo proizlazi iz naše želje da zaštitimo njihovo dostojanstvo, pokažemo koliko cijenimo njihov rad i trud, te uvažimo njihovu potrebu za ravnotežom osobnog i poslovnog života. Drugo, ali podjednako važno, je odgovornost prema našim korisnicima i ispunjavanje njihovih potreba, kao i očekivanja koja imaju od nas. I treće, ali svakako ne manje bitno, je naša podrška društvu i osiguravanju povezanosti svih u Hrvatskoj.

Govori nam to Kostas Nebis, predsjednik Uprave Hrvatski Telekom d.d., koji se uključio u kampanju "Budite heroji koje Hrvatska treba". Pokrenula ju je Styria Media Group i u njoj razgovaramo s liderima hrvatskog gospodarstva o tome kako se nose s krizom te što trebamo raditi svi zajedno kako bismo očuvali što više radnih mjesta, kao i o položaju medija i oglašavanju u Hrvatskoj.

Na pitanje koji su problemi s kojima su se susreli u ovoj krizi, odgovara:

- Usuđujem se reći kako smo vrlo uspješni u svim područjima. Prilagodili smo se novim uvjetima i uveli novi operativni model koji je omogućio da u manje od 10 dana reorganiziramo poslovanje iz temelja. Za HT, kompaniju koja broji više od 5000 zaposlenika to je bio iznimno zahtjevan posao, ali uspjeli smo i to na način da se ta promjena nije odrazila na kvalitetu usluge koju pružamo korisnicima. Dapače, ono što posljednjih mjeseci vidimo je rast zadovoljstva naših korisnika - čak 30 posto i na to smo iznimno ponosni jer unatoč pandemiji, najjačem potresu u 140 godina, te svim ostalim izvanrednim okolnostima naša usluga je ostala kvalitetnom, naše mreže jakima i stabilnima i to je omogućilo našim korisnicima ne samo da mogu raditi, već i općenito funkcionirati.

I Hrvatski Telekom se pridružio mnogim kompanijama koje su dale svoj doprinos u borbi protiv pandemije te su izdvojili 10 milijuna kuna i to 4 milijuna kuna Klinici za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević, davali su i tehničke podrške za centar 113 te besplatne 0800 brojeve za Crveni križ, KBC Zagreb…. Također, povećali su brzina interneta za 8 bolnica, te 28 gradova, županija i tvrtki koje pružaju javne usluge, besplatne sluge koje su u više navrata dali privatnim i poslovnim korisnicima zajedno s besplatnim korištenjem digitalnih kolaborativnih alata i besplatnim webinarima, besplatnim pristupom programu ‘Škola za život’ i povezanim sadržajima. Također, njihovi zaposlenici su se odazvali inicijativi HT korporativnog volontiranja u Crvenom križu.

- U Hrvatskom Telekomu, najvećem privatnom investitoru u digitalizaciju u Hrvatskoj svjesni smo svoje uloge u društvu. Naša predanost pružanja podrške hrvatskom gospodarstvu i društvu, povezivanju pojedinaca, poslovnih subjekata i zajednica u izazovnom okruženju usprkos svim izazovima ostaje neupitnom. Nastavit ćemo predvoditi digitalizaciju te ustrajati na povezivanju svih s mogućnostima koje digitalna tehnologija može pružiti hrvatskom društvu - kaže naš sugovornik. Tehničari HT-a u mjesec dana bili su na više od 63.000 intervencija na terenu

Nebis kaže da je od svih promjena koje su se dogodile u poslovanju, nedvojbeno najveća bila je uvođenje spomenutog novog hibridnog operativnog modela.

Rad od kuće postat će normala

- Prebacivanje na rad od kuće je zahtijevalo ne samo osiguravanje fizičkih uvjeta za rad od kuće već i promjenu više od 100 internih i eksternih procedura. Da bi u tome uspjeli prevezli smo zaposlenicima doma 1250 stolnih računala i laptopa, kolegice i kolege koje su radili u prodaji i dućanima smo prebacili da obavljaju druge poslove i nastave nesmetano raditi. Naš pozivni centar s gotovo 1000 djelatnika, koji rade u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, je najveći u Hrvatskoj, a unatoč svim izazovima ni u jednom trenutku nismo prestali biti na raspolaganju korisnicima. Dapače, cijeloj korisničkoj podršci smo omogućili rad od kuće, a oni su nam to vratili iznimnim angažmanom i predanošću te su dnevno odgovarali na više od 18.700 upita. Također, naši tihi heroji su naši tehničari, jer dok smo mi imali luksuz da možemo raditi od kuće, oni su svakodnevno bili na terenu - u proteklih mjesec dana više od 63.000 puta. O ogromnom poslu koji odrađuju ne priča se puno, ali da oni ne odrade svoj posao svi bi to itekako osjetili - kaže Nebis.

Iznio je i niz zanimljivosti o njihovim radnicima - tako iznosi podatke da su zadovoljni što rade od kuće te ih 82% smatra kako im je produktivnost jednaka ili veća dok rade od kuće. Pritom kao jednu od pozitivnih stvari ističu ravnotežu osobnog i profesionalnog života, a za koju 61% smatra da je bolja nego prije.

- Povratkom u urede, rad od kuće neće završiti. Dapače, s obzirom da se ovaj koncept za mnoge pokazao vrlo produktivnim, rad od kuće bit će dijelom naše svakodnevice i u narednom razdoblju - kaže čelnik HT-a.

Pitali smo i jesu li im promet i prodaja pali u krizi, a naš sugovornik odgovara kako su u prvom tromjesečju 2020. godine ostvarili stabilne rezultate što je u sadašnjim okolnostima velika stvar, ali da su istodobno svjesni izazovnih izgleda s kojim će se cjelokupno gospodarstvo susresti u ostatku 2020. godine.

- Telekomunikacije pritom neće biti izuzetak, a nadolazeće izazove vidimo u: obustavi usluga za poduzeća koja bi mogla prestati s radom; smanjenju uplata prepaid bonova zbog manje mobilnosti korisnika; kašnjenju s plaćanjima i otpisom za poduzeća koja će se susresti s poteškoćama u poslovanju; padu prihoda kao posljedici bitno smanjenog broja turističkih dolazaka. Međutim, zahvaljujući našim naporima prethodnih godina, Hrvatski Telekom je snažan i otporan, a usluge i povezanost koje pružamo hrvatskom društvu važniji su nego ikad prije. Zato imamo mogućnost, ali i obvezu ojačati svoju ulogu pouzdanog partnera i pružatelja ključnih usluga. Uvjeren sam kako ćemo fokusiranjem na našu viziju povezivanja svih s mogućnostima koje pruža digitalizacija uspjeti iz ove krize izaći jači nego ikad - kaže Nebis.

Foto: Filip Kos/PIXSELL Korona je donijela i strelovitu digitalizaciju društva, od online nastave i polaganja ispita, do organiziranje prodaje OPG-ova, rješavanje administracije online...

Nastavlja kako sadašnja situacija jasno pokazuje koliko su ICT industrija i ulaganja u digitalnu infrastrukturu i digitalizaciju važni za sve. Bez njih bi se naši životi tijekom proteklih tjedana u značajnoj mjeri zaustavili.

- Puno je primjera kako su društvo i poslovna zajednica, pronašli nove funkcionalne operativne modele. Restorani kroz dostavu hrane, OPG-ovi korištenjem moći društvenih medija, poduzetnici i kompanije kroz uvođenje digitalnih alata za suradnju, institucije izdavanjem službene dokumentacije digitalnim putem, škole kroz online nastavu, sveučilišta s online ispitima... Tu su digitalizacija i usluge koje pružamo odigrali presudnu ulogu u prilagođavanju „novoj stvarnosti“, a još važnije će biti u ponovnom pokretanju gospodarstva. Zbog svoje pozicije nekoga tko tu povezanost omogućuje i zbog svog multiplikativnog utjecaja na ostale industrije i društvo, telekomunikacijska industrija ima značajnu ulogu u gospodarskom rastu, a to je još očitije kada gospodarstva izlaze iz kriznih razdoblja. Naša zadaća je stoga nastaviti pružati ključnu uslugu – povezanosti te želimo omogućiti prednosti digitalizacije, pojedincima, obrtnicima, poduzetnicima, velikim sustavima, društvu i na taj način izravno doprinositi gospodarskoj aktivnosti, očuvanju radnih mjesta i zapošljavanju - ističe prvi čovjek HT-a.

Nema održivog gospodarstva bez lokalnih oslonaca

Govoreći o važnosti jačanja lokalnog gospodarstva, kroz međusobnu povezanost i izgradnju osjećaja potrošača da kupujući i ulažući u lokalno svi pridonosimo očuvanju radnih mjesta ljudi iz naše zemlje, naš sugovornik kaže kako nema održivog gospodarstva bez snažnih lokalnih oslonaca, koji pogotovo u ovakvim trenucima zaslužuju našu potporu.

- Istodobno, svi dostupni podatci govore nam kako digitalizacija pojedinim djelatnostima više nije opcija već nužnost za opstanak na tržištu. Iako sve djelatnosti nemaju primarni digitalni DNK, to apsolutno ne znači da ne mogu funkcionirati mrežno i tako prebroditi covidovsko okruženje. To je posebno prisutno u segmentu obrtnika, te malih i srednjih poduzetnika, koji moraju prilagoditi poslovanje, počevši od optimizacije administrativnih, prodajnih, distribucijskih, komunikacijskih i promotivnih kanala, a što je danas moguće samo kroz digitalizaciju. To je područje u kojem im pomažemo i iz proteklog razdoblja trebamo izvući pozitivne pouke i s novim znanjima biti bolji, učinkovitiji, moderniji i konkurentniji - kaže Nebis.

Razgovarali smo s njim i o oglašavanju te ulozi medija te je iznio mišljenje kako uvijek, a posebno u kriznim vremenima treba korisnicima davati ne samo informacije, već pružati rješenja. - Oglašavanje je neizostavan dio prenošenja informacija i povezivanja korisnika s rješenjima. Povjerenje se ne gradi na nečemu što tek planirate raditi, nego na kumulativu vaših dosadašnjih aktivnosti i ispunjavanju danog obećanja. Ono što mi vidimo jest rast zadovoljstva naših korisnika jer smo u ovim ključnim trenucima bili tu za njih i dajemo sve od sebe kako bi bili povezani, kako bi mogli poslovati, raditi od doma, funkcionirati normalno u sve samo ne normalnim vremenima. I naši korisnici su to prepoznali - rekao je Nebis. Na pitanje hoće li tvrtke sad spremnije reklamirati i komunicirati s kupcima kako bi potaknuli njihov povratak u trgovine i trošenje novca kako bi on prokolao gospodarstvom, odgovorio je kako je potrošnja izravno povezana s raspoloživim dohotkom, a da isto vrijedi i za oglašavanje koje mora uzeti u obzir i širi poslovni i društveni kontekst. Ali da istodobno komunikacija s korisnicima zahvaljujući digitalnim kanalima nikad nije bila tako dvosmjerna kao danas. Dodao je i razmišljanja o odnosu oglašavanja u domaćim medijima i na svjetskim platformama: "U današnjem svijetu nužan je kvalitetan miks, jer nije sve moguće dosegnuti jednim medijem ili kanalom. Navike, preferencije i potrebe se i unutar istih socio-demografskih skupina uvelike razlikuju i ne postoji jedno univerzalno rješenje za sve. Međutim, i bez daljnjega, domaći mediji imaju neke jasne komparativne prednosti"