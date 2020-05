Zbog korone svi traže digitalne ključeve i prijavu bez recepcije

Kofer, recepcija, pult, putovnica, papir, olovka, potpis, ključ, lift, soba... Ovako je nekako izgledao ulazak i prijava u hotel na svakom putovanju prije korone koja je odjednom zaustavila sve. Jer epidemija se širi kontaktom, a u hotelu se moramo svi barem na recepciji nekome javiti i razmijeniti kontakt.

Sada, kada hoteli u Hrvatskoj postepeno otvaraju vrata, rješenja kojima se smanjuje socijalni kontakt postala su poželjna, a istovremeno već godinama postoje digitalne tehnologije za hotelijerstvo koje “preskaču” recepciju pa i kontakte gosta s osobljem hotela. Gost doslovno može ući u hotel, odsjesti, iznaručivati brdo usluga, platiti i otići, a da ne sretne baš nikoga. Jer ima svoj mobitel.

- Telefoni nam zvone po cijele dane otkad je stigla korona, odjednom nam se javljaju svi oni koji su ranije odmahivali i odbijali naša pametna rješenja. Sad svi hoće da im sutra uvedemo beskontaktnu mogućnost prijave i odjave iz hotela – smije se Damir Knežević (37), izvršni direktor tvrtke Hoteza u kojoj su razvili vrlo napredni sustav digitalizacije u ugostiteljstvu. Tu tehnologiju su još jučer old school hotelijeri odbijali, danas panično traže da ih uvedu preko noći.

Knežević nas je poveo u zagrebački hotel Esplanade i pokazao što znači digitalno u hotelima i da gost može svojim mobitelom kontrolirati cijeli jedan hotelski doživljaj.

Foto: Tomislav miletić/Pixsell Knežević objašnjava kako je su se zbog pandemije otvorila vrata za digitalnu prijavu i odjavu iz hotela

- Naša platforma omogućuje gostu da se logira, na mail mu stiže QR kod ili gost instalira mobilnu aplikaciju preko koje se doslovno sam prijavljuje u hotel, prolazi check-in, a da se nije ni približio recepciji. Jednostavno preskače ikakav kontakt na ulazu hotela što je danas važno zbog straha od zaraze – ukazuje Knežević.

Ideju da se gost preko mobitela prijavljuje i odjavljuje iz hotela potkraj prošle godine dao je hrvatski tim u Hotezi po uzoru na slična rješenja vani, a onda su temeljem iskustva i iz drugih zemalja postepeno nadograđivali i poboljšavali sustav koji je uslijed pandemije postao apsolutni hit.

I nije važno ako je netko i stranac, ovaj sustav omogućuje da gost samostalno skenira putovnicu, baš kao što ju je nekad predavao u hotelu recepcioneru radi evidencije.

Tada mu stiže obavijest u kojoj je sobi, je li ona spremna (odnosno jesu li je spremačice uredile), te prima digitalni ključ kojim otvara hotelsku sobu. I opet se preskače onaj tradicionalni korak na recepciji kad se dobivao ključ ili magnetska kartica za otvaranje sobe. Uz ovaj sustav, dovoljno je da gost prisloni svoj mobitel na vrata sobe i već je unutra.

Digitalni ključ dobar je za još neke stvari, u najmanju ruku više nema onog straha (a za neke i noćne more) da će u kasnim noćnim satima tijekom izlaska izgubiti ključ ili karticu hotelske sobe pa prekapati u panici torbicu i džepove dok ih ne nađe. Jer rijetko tko gubi vlastiti mobitel, a onda je i digitalni ključ za hotelsku sobu siguran.

A jednom u sobi, kreće teatralan doček.

- Dobar dan gđo. Dimitrijević Hrnjkaš. Dočekala nas je poruka dobrodošlice na ekranu televizora u sobi Esplanade.

Foto: Tomislav miletić/Pixsell U hotelu Esplanade dočekala nas je personalizirana poruka dobrodošlice što daje novu dimenziju doživljaja i ugode boravka

Knežević objašnjava:

- Sustav ide dalje te je razvio personalizirani pristup gostu pa radimo i na momentima iznenađenja. Zato takva poruka na ekranu televizora – govori naš sugovornik. Gosta će dočekati i zastori koji se polako otvaraju, rasvjeta koja se pali... A onda nam je naš sugovornik otkrio svu snagu digitalizacije u hotelijerstvu i platforme koju je razvila Hoteza i koja djeluje u 48 zemalja svijeta.

- Kad ste jednom u sobi, preko mobitela možete kontrolirati baš sve. Od toga da naručujete hranu u sobu, termin za saunu u hotelu, masažu, provjeriti ima li mjesta u restoranu, koji stol hoćete, ima li na jelovniku vegetacijska hrana, ako ćete naručiti odrezak, hoće li biti slabo, srednje ili jako pečen, želite li dva bešteka za jedno jelo... - niže naš sugovornik.

Aplikacija intuitivno komunicira s gostom, baš kao što to radi osoblje u stvarnom kontaktu. Ali sad s puno više privatnosti. Sve ide preko ekrana mobitela. Ili tableta, jer u sobama stoje tableti preko kojih gost također može koristiti umjesto mobitela i pritom se sve prikazuje na televizoru u sobi pa je sve preglednije i jasnije. Sam sustav vrlo je intuitivan i lako razumljiv.

Pitali smo sugovornika što ako netko poželi preko aplikacije naručiti pečena jaja sa slaninom koja su se nudila ujutro za doručak, ali sad je ipak skoro ponoć.

- Jednostavno ne možete. Čim nečega nema u ponudi hotela, pa tako ni jutarnjeg menija jer je već večer, toga više nema u ponudi aplikacije. U tome je prednost ovog sustava, ako bi se danas promijenio PDV, pa time i sve cijene u hotelu, skoro u realnom vremenu mogli biste unijeti te promjene cijena u aplikaciju te bi se sve korigiralo. Sve ide puno brže i više nema papira – pojašnjava.

Tako i sve osoblje hotela vidi želje gostiju i mogu odmah reagirati.

Više nema straha da na telefon zovete recepciju iz sobe kako biste naručili bocu vina, a recepcija je baš taj tren prazna jer je recepcioner ponio nečije kofere do lifta. Online komunikacija uvijek se vidi i u realnom je vremenu.

Foto: Tomislav miletić/Pixsell Gost preko svog mobitela može naručivati usluge hotela koje mu se prikazuju na televizoru. I budilica na TV-u najčešće je korištena u aplikaciju

U svijetu mobitela, koji uvijek stoji nekako u našem stražnjem džepu, razvili su i mogućnost da gost može otići iz hotela i s udaljenog mjesta naručiti da ga u hotelu u 20 sati dočeka večera.

Pritom može javiti koliko gostiju uz njega jede, što žele da ih dočeka, na točno kojem stolu... Ni računi višu nisu iznenađenje jer se uvijek može provjeriti koliki je njegov ukupni trošak koji su napravili kao gost.

Sanja Mihaljević (29) iz tvrtke Hoteza otkriva još neke tajne njihova sustava room controla, odnosno kontroliranja hotelske sobe.

- Može se naručiti, primjerice scena za čitanje, pa će se u sobi svjetlo prigušiti i ostaviti samo lampa kraj kreveta. Gost može i otvarati/zatvarati zavjese preko mobitela ili tableta, još puno toga – govori. Pitali smo što od svih tih čudesa gosti najviše koriste, a obrve naših sugovornika su se uzdigle.

- Uf, to smo se i mi iznenadili. To je budilica! - smiju se.

Pojasnili su da je njihova budilica zapravo televizor koji se pali i pušta glazbu koju je gost odabrao. Od cvrkuta ptica, ambijentalne glazbe ili možda hard rocka. Televizor se pali, glazba se postepeno pojačava, a može i malo drugačije.

- Postoji i mod da se prvo upali blaga rasvjeta, par minuta kasnije malo se otvore zastori, a tek potom pali se televizor i pusti lagano glazba. Onda se ona pojačava i tako postepeno budi uspavanog gosta – kaže nam Sanja.

OK, tko na kraju uopće u Hrvatskoj koristi ovaj digitalni napredni svijet novog načina hotelijerstva (osim Esplanade, koja je djelomično usvojila njihov sustav) jer se to čini na trenutke kao SF za naše hotele.

- Iznenadili biste se, ali naše se hotelijerstvo promijenilo za 360 stupnjeva posljednjih nekoliko godina. Istina, do prije korone bilo je svega nekoliko hotela s našim sustavima, to su splitski Briig Boutique i Marmont, potom Kempinski, a uskoro se pridružuju i Terme Tuhelj. U regiji je ovaj sustav prihvatilo oko 25 hotela, a do iduće godine imat će ih između 40 i 50. Upravo pregovaramo s još nekoliko hotela u Hrvatskoj. Da, sad nam se svi javljaju – otkriva Knežević.

Veliki je problem, kažu naši sugovornici, bio taj što su mnogi hoteli imali zastarjele televizore preko kojih ovaj sustav radi, jer gost pregledava sadržaj aplikacije i naručuje gledajući u televizor svoje sobe, no oni nude i rješenje za to. A njihov sustav ne nudi usluge samo gostima – hotel preko njega dobiva uvid što prolazi bolje kod gostiju, primjerice, koja jela, koji su kanali na televizoru gledaniji, naručuju li gosti nešto češće dodatno čišćenje pa je to alarm da moraju poraditi na tome.

A sve to na kraju sada postaje jako zanimljivo zbog straha koji je došao s pandemijom. Manje dodira, manje kontakata, manje zaraze i sigurniji gost, napominju naši sugovornici.