U Splitsko-dalmatinskoj županiji veliki je broj zaraženih, a na testiranje se čeka i do sedam dana. Mnogi pokušavaju obaviti testiranje na način da na punkt dođu bez rezerviranog termina nadajući se da će uspjeti, no najčešće im to ne pođe za rukom. Upravo jedna takva situacija bila je na punktu za testiranje u Trogiru gdje je na teren pozvana i policija.

- Oko 12.40 policija je zaprimila dojavu da građani koji su ostali u redu za testiranje iskazuju nezadovoljstvo i negoduju jer je radno vrijeme za testiranje završeno. Nismo zabilježili remećenje javnog reda i mira – kazali su nam u PU splitsko-dalmatinskoj.

Situaciju na rubu incidenta potvrdio nam je načelnik Stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije, Damir Gabrić.

- Apeliramo na građane da na testiranje dolaze po prioritetima jer je nemoguće ispuniti želju svih da se isti dan testiraju. Došli su ljudi koji od svog liječnika nisu dobili poziv za testiranje za taj dan i nisu bili u sustavu. Ako dođu bez rezerviranog termina stvara se problem – kazao nam je Gabrić koji je zbog velikog broja zaraženih u županiji od Nacionalnog stožera civilne zaštite tražio da im se odobri set strožih mjera.

- Još nemamo povratnu informaciju na naše zahtjeve. Mi smo tražili da se odredi manji broj ljudi na okupljanjima, skraćenje radnog vremena ugostiteljskih objekata i nošenje maski na svim mjestima gdje se okuplja veći broj ljudi, bilo da je riječ o vanjskim ili zatvorenim prostorima – kaže nam Gabrić dodajući kako su, s obzirom da škola počinje u ponedjeljak, svi ravnatelji dobili naputak da prate stanje u svojoj školi te da zajedno s epidemiološkim službama odluče hoće li preći na online nastavu, odnosno po modelu C.

- Stanje u županiji je i dalje jako loše. Ogroman je pritisak na splitski KBC. U županiji je danas 1587 zaraženih, u KBC-u je 194 hospitaliziranih, njih je 40 na respiratoru, a tri osobe su preminule – rekao je Gabrić.