Zbog neiskusnog strojovođe? Pruga nova, a vlak u šljunku...

U vlaku je bilo 20 putnika koji, nasreću, nisu ozlijeđeni kad je vlak jutros oko 6.10 iskočio s tračnica vozeći na relaciji Zagreb - Križevci. Čitatelj nam je javio da je trećina vlaka završila na šljunku i da su putnici bili u šoku.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Vlak je iskočio iz kolosijeka neposredno prije ulaska u postaju Križevci u prigradskom naselju Prikraj Križevački. A riječ je o novosagrađenom kolosijeku puštenom u promet prije tri dana. Iz dobro upućenog izvora doznajemo da na novom dijelu pruge još nije postavljena potpuna signalizacija te je to možda kumovalo nesreći. Dalibor Petrović iz Sindikata strojovođa Hrvatske potvrđuje da je to točno i da to otežava vožnju strojovođama, ali da je, po njemu, ovdje ipak riječ o pogrešci mladog strojovođe.

- Prema informacijama koje imamo, strojovođa nije razumio nalog za izvanredne situacije koje je dobio u kolodvoru Gradec prije vožnje. Znamo da je prošao kroz crveni signala i skrenuo na kolosijek na koji nisu montirane šine te je završio u tucaniku (šljunku) - rekao je Petrović. Da je prošao kroz “crveno”, potvrdili su i iz HŽ Infrastrukture, no detalji incidenta znat će se nakon policijskog očevida. Petrović upozorava da je ovo izravna posljedica što se 2015. skratilo osposobljavanje strojovođa koji nisu obučeni za izvanredne situacije.

- Nasreću, sadašnja uprava HŽ Putničkog prijevoza razumije naša upozorenja o tom problemu koji može završiti teškom tragedijom i pregovaramo o mijenjanju protuzakonitog pravilnika - kaže Petrović. U četiri godine je oko 60 strojovođa prošlo skraćenu obuku.