Jedna je to rijetkih preostalih ruta iz Rusije u EU. Vlakovi do Finske puni su Rusa koji misle da im je do zadnja šansa da izbjegnu učinak zapadnih sankcija.

Nakon dvije godine pandemije, vlak pun ruskih putnika, koji je iz Sankt Peterburga krenuo u 6:40 sati ujutro, stigao je u Helsinki.

"Odlučile smo otići što je prije moguće, budući da ne znamo kakva će situacija biti za tjedan dana" kazala je Moskvljanka Polina Poljakova za AFP.

Beata Juhtanova, njezina prijateljica i kolegica s kojom studira u Parizu, kamo su se i uputile, kazala je da je "teško putovati jer se sav prijevoz otkazuje".

Vlak Allegro express, koji povezuje Sankt Peterburg i finsku prijestolnicu, trenutno je jedina otvorena željeznička trasa koja povezuje Rusiju i Europsku uniju.

Malo je drugih načina izlaza iz zemlje otkad je zbog ruskog napada na Ukrajinu obustavljen zračni promet.

"Vlakovi iz Sankt Peterburga do Helsinkija rasprodani su idućih nekoliko dana", kazao Topi Simola, viši potpredsjednik finskog željezničkog prijevoznika VR.

Kazao je da je broj putnika naglo porastao u subotu, dva dana nakon što je Moskva započela napad na Ukrajinu.

Razlozi za troipolsatno putovanje na liniji koja prometuje dvaput dnevno drastično su se promijenili, kazao je Simola.

"Prema prtljazi putnika primjećujemo da se sele."

'Imamo sreće'

No ipak, ne može se svatko ukrcati na taj vlak.

Putnici moraju biti građani Rusije ili Francuske, imati vizu, te moraju pokazati potvrdu o cijepljenju koja se priznaje u Europskoj uniji. To znači da, prema uvjetima koje je nametnula Rusija, za putovanje ne smiju biti cijepljeni najčešćim ruskim cjepivom Sputnjikom.

Zbog tih uvjeta, putnici u vlaku najčešće su Rusi koji žive ili rade u Europi.

Marija (14) i njezina majka Svetlana u zadnji su se tren odlučile na putovanje u Finsku, nakon što im je otkazan nedjeljni let do Austrije, zemlje u kojoj žive.

"Nitko nije znao što da radi", rekla je Maria za AFP. "Najprije smo mislili ići kroz Tursku, no to je bilo puno skuplje od Finske. Imamo sreće."

VR, koji posluje u suradnji s Ruskim željeznicama, planira omogućiti putovanje i osobama s putovnicom Europske unije te povećati kapacitet.

"Znamo da su deseci tisuća građana Europske unije i dalje u Rusiji te pretpostavljamo da se mnogi od njih žele vratiti kući", rekao je Simola.

Očajnički žele otići

Od početka invazije, mnogi Rusi navodno planiraju otići iz zemlje jer su zabrinuti oko zatvaranja granica i utjecaja zapadnih sankcija.

"Mnogi su u panici", kazala je Darja koja se u vratila na studij u Helsinki tjedan ili dva ranije no što je planirala.

"Poznajem neke ljude koji trenutno očajnički žele otići u inozemstvo", kazala je Elena, 37-godišnja Ruskinja koja živi i radi u Finskoj. Svoje puno ime nije htjela otkriti.

Elena je bila u posjeti rodnoj Moskvi kad je napad počeo prošli četvrtak, te je taj isti dan promijenila let i vratila se u Finsku, među posljednjima koji su putovali avionom prije ukidanja letova prema Europskoj uniji.

Mnogi kažu da se "ne osjećaju sigurno jer znaju da će ekonomska situacija odsad pa nadalje biti teška, a mnogi ne mogu ostati iz moralnih razloga" kazala je za AFP.

Dok su vlakovi iz Rusije rasprodani, u smjeru iz Helsinkija prema Sankt Peterburgu popunjeno je samo 30 posto vlaka, kazao je Simola za AFP.

"Jedno je sigurno - ne planiram se vraćati u Rusiju u dogledno vrijeme", rekla je Elena.

Usprkos teškom stanju u Rusiji, dodala je da je to "neusporedivo s užasom koji se trenutno odvija u Ukrajini."