Zbog poskupljenja i rata Europi se trenutno ne piše dobro...

Ne piše nam se dobro. Ako Njemačka ostane bez ruskog plina, njihovo će gospodarstvo pasti do osam posto. A kad se njemačko gospodarstvo prehladi, hrvatsko kiše. Mnogo europskih država o ruskom plinu i nafti ovisi od pedeset do sto posto. To je trenutačno nemoguće kompenzirati u roku kraćem od deset godina. Već su počele svađe i zahtjevi za izuzećem. Mađarska, Slovačka, Njemačka... Konačno, najveći dio plinovoda za Europu ide preko - Ukrajine. Kijev nije zavrnuo ventile, a od svih drugih traži da to učine. Zašto to ne urade prvi?