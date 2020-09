Zbog požara na Čiovu policija ispituje čovjeka. Načelnik općine: Vatra je podmetnuta!

Na terenu je bilo 120 vatrogasaca koji su se aktivno borili s vatrom, a oko 22.30 dio snaga se počeo povlačiti, no dio će ostati na požarištima cijelu noć

<p>Vatrogasci se bore s požarima na Čiovu koji su buknuli tijekom popodneva. Na terenu će ostati do jutra, a situacija je za sad pod kontrolom na svim požarištima i kuće više nisu u opasnosti. Načelnik općine Okrug Gornji <strong>Ivica Radić </strong>smatra da su požari podmetnuti, javlja <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/crna-kronika/na-ciovu-gori-blizu-kuca-na-terenu-je-40-vatrogasaca-i-dva-kanadera---620081.html" target="_blank">Dnevnik.hr</a>. </p><p>- Ljudima je dosadno jer nije bilo sezone pa nema adrenalina - rekao je Radić. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Požar na Čiovu</strong></p><p>Policija je u večernjim satima privela jednog čovjeka kojeg dovode u vezu s požarima. Na terenu je bilo 120 vatrogasaca koji su se aktivno borili s vatrom, a oko 22.30 dio snaga se počeo povlačiti, no dio će ostati na požarištima cijelu noć, javlja Dnevnik.hr.</p><p>Požar su gasila i dva kanadera koja su napustila požarište. U međuvremenu su na Čiovu buknula još tri požara. </p><p>- Bilo je više požara. Po dimu to ne izgleda jako, ali puše vjetar. Gori i kraj crkve - javio nam je jedan čitatelj. </p><p>Kako Dnevnik Nove TV neslužbeno saznaje, priveden je čovjek koji živi u Okrugu, a koji se dovodi u vezu s požarima na Čiovu.</p><p>- I dalje se provode izvidi, ali više informacija će policija dati ujutro - javio je reporter <strong>Mario Jurič</strong>. </p>