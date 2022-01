Vlasti u Rio de Janeiru odlučile su u utorak otkazati tradicionalnu masovnu karnevalsku povorku na gradskim ulicama zbog sve bržega širenja omikron varijante koronavirusa.

"Uličnoga karnevala kakav se održavao do 2020. godine, 2022. godine neće biti", izjavio je gradonačelnik Rija Eduardo Paes u izravnom prijenosu na društvenim mrežama, navodeći kao razlog poteškoće u kontroliranju karnevalskih događanja dok se sve više povećava broj zaraženih koronavirusom.

Gradonačelnik je to objavio nakon sastanka s predstavnicima glazbenih skupina, takozvanih blocos, koje sudjeluju na uličnom karnevalu. Paes je napomenuo da je predložio održavanje događaja u tri različita dijela grada, no blocosi to nisu prihvatili te mu namjeravaju iznijeti protuprijedlog.

Povorka škola sambe na Sambodromu za sada nije otkazana i održat će se krajem veljače.

Ulični karneval otkazan je zbog pandemije drugu godinu za redom.

Prema podacima gradskoga turističkog ureda Riotur, na uličnom karnevalu 2020. godine sudjelovalo je sedam milijuna ljudi.

Brazil je, s oko 620.000, drugi na svijetu po broju umrlih od koronavirusa nakon SAD-a.