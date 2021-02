Susjed mi se automobilom zaletio u kravu Jagodu i ubio je. Trebala se oteliti za 15 dana. Bila je još živa kad sam je našao, ali nismo uspjeli spasiti ni nju ni tele koje je nosila. A to mu nije prvi put, napao mi je bika Šaronju sjekirom ovog kolovoza i kravu Ljubovu u studenom, isto automobilom. Slomio joj je nogu, došepala je do Zrmanje i upala u nju, morao sam je vaditi kamionom vučne službe preko sajli, da ne zagadi vodu, kazuje nam Aleksa Ogar (40) iz Muškovaca kraj Obrovca.

Kaže da je susjed Jagodu automobilom udario i u studenom, da se tada čudom oporavila, ali da zbog stare rane prekjučer nije mogla dovoljno brzo pobjeći.

- Potjera ih automobilom pa se zaleti u njih i polomi im noge, strašno. Mještani su me zvali da mi Jagoda leži uz cestu i ne može ustati. Našao sam tragove krvi kud je, onako polomljena, bježala. Mislim da ju je udario dvaput. Bik se jako uznemirio kad ju je vidio ozlijeđenu. Dignuo sam je uz pomoć vučne službe i odvezao kući, ali veterinari su mi rekli da joj nema spasa. Na koncu sam joj morao presuditi sam, da se ne muči, čak i mrtvo tele sam izvlačio iz nje, bilo je strašno. Osjećao sam se jadno i tužno, tim više što je baš Jagoda to već jednom doživjela, bila pred smrt i preživjela, da bi eto sad skončala - jadikuje Ogar, a na pitanje koliko novčano steona krava vrijedi, kaže oko 12 tisuća kuna.

'Sudimo se zbog livada'

Ali zašto mu susjed napada krave? Pored Zrmanje, zelene ljepotice, izgleda kao da ima trave dovoljno za sve, a duboki klanac oduzima dah od ljepote za sunčanog dana.

- On je zagradio komad livade i tu uzgaja djetelinu za svoje ovce. Ali moje krave odlaze piti vodu sa Zrmanje drugim putem, preko livade čovjeka koji mi to dozvoljava van turističke sezone, a u njegovo ne ulaze. Sve i da uđu u ograđeno, platio bih pojedenu djetelinu, ali ne možeš mi zbog toga ubiti kravu. Ljut je on na mene jer se godinama sudimo zbog vlasništva nad drugim livadama. Otad smo u lošim odnosima, a čini mi se da se samo pogoršavaju - kaže Ogar koji nam nije želio reći tko mu je susjed.

- Rekao sam policiji kako se zove pa neka oni utvrđuju je li on mučio životinje ili su same sebi smrskale kosti i nanijele onako duboke rane. Prijavio sam ja to policiji svaki put kad bi mi napao kravu - dodaje.

Provjerili smo s policijom u kojoj je fazi prijava. Krim istraživanje posljednjeg događaja je u tijeku, a kažu da za prethodna dva, Ogar nije donio veterinarsku dokumentaciju te da su i njega do sad prekršajno prijavljivali zbog nebrige o životinjama.

- Policijski službenici Policijske postaje Obrovac su 23. veljače 2021.godine, po zaprimljenoj dojavi o mogućem ozljeđivanju domaćih životinja 40-godišnjeg vlasnika odmah izišli na mjesto događaja te poduzeli radnje iz svoje nadležnosti. U tijeku je kriminalističko u svezi kaznenog djela oštećenje tuđe stvari. Nadalje, u vezi događaja od 27. srpnja i 23.studenog 2020.godina, kada su također zaprimljene prijave o mogućem nanošenju ozljeda domaćim životinjama istog vlasnika, policijski službenici proveli kriminalističke izvide, međutim je u oba slučaja izostao prijedlog oštećenog za kazneni progon u svezi oštećenja tuđe stvari, kao i potrebita veterinarska dokumentacija o ozljedama životinja - kaže Sonja Šimurina, policajka za odnose s javnošću zadarske policijske uprave.

Dodala je da je protiv navedenog vlasnika, odnosno Alekse Ogara, više puta podnesen optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o stočarstvu u svezi čega su također upoznate nadležne institucije.