Zbog testiranja na hripavac stotine ljudi i do dva sata stajali na kiši i hladnoći: Ovo je užas!

Ovo je sve red? Ajmeeee...

Reagirao je tako svaki peti čovjek. Odmjerio je red, promrmljao štošta u bradu i stao na kraj. Koji je bio vani, na ulici.

- Čekajte, svi ste vi ovdje zbog testiranja na hripavac?! - čudio se idući.

U cijelom Zagrebu to se testiranje provodi jedino kod Klinike za plućne bolesti, u dvorištu HZJZ-a. Da, vani, u jednom kontejneru, a utorak je ponudio sve to uz dodatak - kiše.

- Halo, pozdrav! Čuj, neću stići na sastanak, tko zna kad ću završiti s ovim, javim se - govorio je muškarac na telefon, dok se kašalj svih vrsta čuje svako malo. Kao zborski. Prekine ga tek plač neke bebe koja je došla na red za testoranje.

Foto: 24sata

A kad kašalj utihne na koju skundu, čuje se šljopkanje ljudi koji se polako pomiču u redu i gacaju po blatnim lokvama neasfaltiranog dvorišta.

- Produžili smo i više od sat vremena, ali tko je došao nakon 10.30 doista nema smisla - smireno govori mladi liječnik dok gleda u red ljudi koji su, i zbog vremenskih neprilika i zbog potrage za parkingom, debelo kasnili.

Testiranje na hripavac u Zagrebu, naime, obavlja jedino HZJZ, na toj jednoj lokaciji, u Rockfellerovoj. I to od 8 do 9.30 sati. A liječnici opće prakse dobili su naputak pacijente s respiratornim problemima upućivati na to testiranje. Pa se u tom kaosu nitko ne treba čuditi komentarima stotina građana, koji su u redu na kiši i hladnoći stajali oko dva sata:

- Ah, to naše zdravstvo...