Austrija je od 8. veljače, u sklopu popuštanja strogog lock downa, uvela niz promjena koje utječu na svakodnevni život građana u vrijeme pandemije. U laganijoj fazi će se otvoriti dućani, škole, frizeri i muzeji kao jedini pristup kulturnom sadržaju.

Gastronomija, hoteli i događanja ostaju pod ključem, pretpostavlja se, sve do Uskrsa. No, pri otvaranju dućana i usluga za uljepšavanje vrijedit će posebna pravila. U prodavnicama je propisano 20 metara kvadratnih prostora po kupcu i fizička distanca od dva metra. Kod frizera ili pedikera možete samo uz predočenje negativnog testa koji nije stariji od 48 sati, a na detalje tko će ih kontrolirati čeka se odluka Ministarstva zdravstva. Vjerojatno će ta zadaća pripasti vojsci ili policiji.

Nova pravila za Hrvatske koji putuju u Austriju

Pooštrit će se i kontrole na granici. Ministar unutarnjih poslova Karl Neckermann je najavio nova pravila po pitanju tranzita između zemalja. Za putovanje u Austriju morate imati negativan test i unatoč tome ostati u karanteni 10 dana. Dosadašnja praksa da u slučaju negativnog testa samoizolacija može biti prekinuta nakon petog dana više ne vrijedi.

Došlo je i do promjena kod certifikata za pendlere, ljude koji zbog posla moraju učestalo putovati ili one koji žive u jednoj, a rade u drugoj državi. Oni će se moći u "Pre Travel Clearance" registrirati s jedne strane o svom odlasku, a ukoliko to ne naprave podliježu pravilu od deset dana samoizolacije. Pri prelasku granice također moraju predočiti negativan test koji nije stariji od tjedan dana.

Popričali smo s pendlerom Mariom P. koji već trideset godina radi u birokraciji grada Beča i pendlerski certifikat izdan od strane poslodavca mu je bio rješenje za vikend s obitelji koja živi u Zagrebu. Riječ je o supruzi i dvoje djece koji su za dom prije deset godina umjesto Beča odabrali Zagreb. Mario je ostao raditi u Beču redovito odlazeći k njima petkom i vraćajući se ponedjeljkom.

- Svi oni koji rade s jedne strane granice, a imaju obitelj s druge strane unutar zemalja EU prolaze jako loše. U pitanju je kontakt s najužim članovima obitelji i ujedno su manjina na koju se u čitavoj priči potpuno zaboravilo – priča Mario naglašavajući kako se kultura EU bazira na kršćanskim vrijednostima gdje je najuža obitelj temelj svega.

Rekao je kako kako već gotovo godinu dana, od početka pandemije, prolazi jako teško razdoblje jer je razdvojen od najmilijih i stalno pokušava naći način kako da se spoje. No, još gore od situacije koja je trenutno je to što takve mjere nemaju kraja i stupaju na snagu doslovno preko noći dovodeći ljude u nezavidan položaj. Mario kaže kako bi bilo lijepo da se EU sjetila tragično razdvojenih obitelji. Prema njemu je pendlerska propusnica bila dio zadovoljavajućeg rješenja i potpuno je nejasno zašto se sada našta u dosadašnjem obliku i tisuće ljudi se na neizvjesno vrijeme razdvaja od obitelji.

- Pendlerska propusnica je bila rješenje, a sada su se uvele preinake i dodatni testovi. Samo oni će me koštati 400 – 500 eura mjesečno ako ću ih raditi na tjednoj bazi. No, test je za tako kratka putovanja besmislen jer može biti napravljen u Austriji, a s njim se mogu vratiti natrag ukoliko je to unutar 48 sati – rekao je Mario ističući kako mu je obitelj svetinja i razdvajanje od njih mu je nedopušteno.

Djeca će se sama testirati u školama na tjednoj bazi

Najveća diskusija se ipak vodila oko ponovnog otvaranja osnovnih i srednjih škola.

Škole se otvaraju nakon praznika. Negdje je to od 8. veljače, a u nekom regijama tjedan dana kasnije. Svi učenici će biti testirani na samom početku u dvije grupe, a testiranja će se nastaviti na tjednoj bazi, kako kod učenika tako i učitelja. Obavezno je nošenje FFP2 maski, a pauzu od njih moći će uzeti tijekom boravka vani ili dok će se učionice prozračivati.

- Svi učenici će se morati test jednom tjedno, a obavljat će se u dva navrata. Riječ je o brisu iz nosa koji će morati u školi raditi sami, a u pomoć im može priskočiti učitelj ili medicinsko osoblje. Samo pri prvom samotestu uz učenike može biti prisutan jedan roditelj – rekao je Ministar edukacije Heinz Fassmann naglašavajući kako će se izričito paziti da se testirani učenici ne miješaju s netestiranima.

Svi oni koji se ne žele podvrgnuti redovitom testiranju nastavu će moći pratiti samo iz daljine tj. iz vlatitog doma. Fassmann je istaknuo kako je riječ o jako maloj skupini djece čiji roditelji ne žele dati pristanak za testiranje djece. Naručeno je 5 milijuna testova, a mjere će se provoditi sve do Uskrsa.

Društvene aktivnosti zabranjene

Rezultati najnovijih istraživanjima, koja su u Austriji provedena po pitanju učenja na daljinu, su zapanjujući. Čak 63 posto roditelja primijeti psihičke smetnje kod svoje djece, a 59 posto njih nije više u mogućnosti pružiti svojoj djeci pohađanje škole od kuće.

Fakulteti ostaju zatvoreni do daljnjeg i nastava se odvija isključivo online.

Društvene aktivnosti su također zabranjene. Dopušteno ih je voditi samo između dvije obitelji, točnije 4 odrasle osobe.

Jedno pravilo vrijedi za sve, a to je obavezno nošenje FFP2 maske i policijski sat na snazi od 20 sati do 06 ujutro. Novčane kazne za kršenje mjera zaštite od korone su se također povećale. Recimo, za dosadašnjih 25 eura za nenošenje FFP2 maske sada ćete trebati izdvojiti čak 90.